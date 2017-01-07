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Aile görüntüsü vererek TIR'dan mazot çaldılar

Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir TIR'dan mazot çekildiği sırada polis baskın düzenledi. 2 kişi koşarak kaçarken, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı. 40 yaşındaki E.Ç. aile görüntüsü...

Aile görüntüsü vererek TIR'dan mazot çaldılar

Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir TIR'dan mazot çekildiği sırada polis baskın düzenledi. 2 kişi koşarak kaçarken, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı. 40 yaşındaki E.Ç. aile görüntüsü vermek için kendisinin otomobilde tutulduğunu, 2 kişinin TIR'ların depolarından mazot çaldığını söyledi.
Darıca Emek Mahallesi Atatürk Caddesi Münir Sokak'ta dün gece park halindeki bir TIR'dan mazot çalındığı ihbar edildi. Polis ekipleri hızla olay yerine hareket ederken, aracın deposundan hortumla bidonlara mazot çekmeye çalışan 2 kişi koşarak kaçtı. Olay yerindeki otomobilde bulunan E.Ç. gözaltına alınırken, mazot çalmada kullanılan 17 adet bidona el konuldu. Gözaltına alınan E.Ç. kaçan kişilerin nişanlısı olan 42 yaşındaki İ.A. ve 42 yaşındaki M.C.B. olduğunu söyledi. E.Ç. otomobili İstanbul'dan kiralayarak Darıca'ya geldiklerini, aile görüntüsü vermek için kendisinin araçta bulundurulduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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