Aile Bakanı Selçuk 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek (2)

'AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARA BİRİNCİ ÖNCELİK VERİYORUZ'



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve Bakan Selçuk'un babası Atilla Koç, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve 60 yaş üstü öğrenciler de yer aldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, dünya nüfusunun yüzde 9'unun, 65 yaş üzeri olduğunu, bu oranın 2050'de yüzde 16'ya kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.



Türkiye'de 65 yaş üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranının 2018 sonu itibarıyla yüzde 8,8'ken, 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050'de yüzde 21'e ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu açıdan yaşlılık giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor. Bizler bakanlık olarak toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada birinci önceliğimiz, toplumun yaşlı ve gençleriyle bir arada olabilmesi için büyüklerimizi bulunduğu yerde ve ortamda desteklemek. Bizim kültürümüz açısından büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür. Bunun için sosyal yardım ve bakım hizmetlerimizde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik veriyoruz. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza yaşlılık aylığı veriyoruz."



168 BİN YAŞLIYA AİLESİNİN YANINDA EVDE BAKIM DESTEĞİ



Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne alarak, 168 bin yaşlıya ailesinin yanında 'evde bakım desteği' verdiklerini anlatan Selçuk, "Belediyelerimiz ile işbirliğinde, koruyucu önleyici bir işlev de üstlenen Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) yaygınlaştırıyoruz. Böylece yaşlılarımızın evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek özellikle biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Çeşitli nedenlerle aileleriyle birlikte olamayan, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, sıra gözetmeksizin derhal kurumsal bakım hizmetimizden yararlandırıyoruz" dedi.



'YAŞLILARI 45 GÜN MİSAFİR EDİYORUZ'



Bakan Selçuk, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet verdiklerini aktardı. Selçuk, "Ekonomik ihtiyacı olan yaşlılar hizmetlerimizden ücretsiz yararlanabiliyor. 2002 yılında 63 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 5 bin kadar yaşlıya hizmet verilirken bugün kamu ve özel dahil toplam 406 kuruluşta, 26 bini aşkın yaşlımız hizmet alıyor. Huzurevlerimizde gündüz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bugün itibarıyla 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan toplam 27 kuruluşumuzdan 237 yaşlımız yararlanıyor. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerini bütün illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir ediyoruz" diye konuştu.



'YAŞLI YAŞAM EVLERİ'NİN SAYISI 32'YE ÇIKTI



'Yaşlı Yaşam Evleri' modelini geliştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, "'Yaşlı Yaşam Evleri'nin Türkiye genelindeki sayısı şu an itibarıyla 32'ye, bakılan yaşlı sayısı ise 129'a ulaştı. Yaşlılarımız için daha fazla neler yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz, kaygısıyla çalışmalarımızı kararlı şekilde devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan 2019'u 'yaşlılar yılı' ilan etti. Biz de bu doğrultuda, yaşlılara yönelik politikalara yön vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şubat ayında '1'inci Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdik. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 3 bin kişi, bakanlar, bilim insanları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen Yaşlılık Şurası ülkemiz için bir ilkti. Şura sonrasında 2023 'Yaşlı Vizyon Belgesi'ni hazırladık" dedi.



TAZELENME ÜNİVERSİTELERİNİN SAYISI ARTACAK



İlki AÜ bünyesinde kurulan tazelenme üniversitelerine övgüde bulunan Bakan Selçuk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile tazelenme üniversitelerini bütün üniversitelerle yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi. Konuşmasının ardından tazelenme üniversitesinin erkek öğrencisi, kendi ördüğü alışveriş filesini Bakan Selçuk'a hediye etti.