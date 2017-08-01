AİBÜ: Devlet üniversitenin mallarına haciz konulması mümkün değil

ABANT İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), 2013 yılındaki bahar şenliklerinde iptal edilen Sıla konseri için organizasyon şirketinin rektörlüğün resmi makam arabası dahil 4 araca haciz koydurduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir devlet üniversitesi olan AİBÜ'nün mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir" denildi.

AİBÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29 Ocak 2015 tarihli kararıyla, organizasyon şirketi tarafından sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilmeyen 14 Mayıs 2013 tarihli Sıla konseri nedeniyle şirketin 87 bin 84 TL’yi AİBÜ'ye ödemesine, düzenlenen Aydilge ve Yeni Türkü konserleri için 47 bin 884 TL'nin şirkete ödenmesine karar verildiği ifade edildi.

Üniversite ile söz konusu organizasyon şirketinin karşılıklı olrak alacaklarını icraya koyduklarının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Şirket bir miktar borcunu ödemesine karşın tüm borcunu ödemediğinden bazı araçlarına haciz konulmuştur. Bir devlet üniversitesi olan AİBÜ'nün mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir. Aksi yönde bir işlem varsa, bu kanunsuz işlem usulü dairesinde kaldırılacağı gibi, kanunsuz işlem yapanların da sorumluluğu doğacağı da izahtan varestedir."