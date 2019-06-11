Ahşap oyuncaklar Bursa'da sergileniyor

TÜRKİYE genelinde çocuklar için doğal, sağlıklı ve yerli ahşap oyuncak çeşitliliğinin artırılması amacıyla kurulan tematik liselerde eğitim gören öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen yarışmada görücüye çıktı. 427 oyuncak arasından yapılan elemeler sonunda finale kalan 100 oyuncak sergilenmeye başlandı.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bursa’nın İnegöl ilçesinde Türkiye’de ilk kez Ahşap Oyuncak Yarışması düzenlendi. Yarışmaya, 81 ildeki Tematik liselerden 427 proje katıldı. Finale kalan 100 oyuncak MODEF Fuarcılık Alyans Salonu'nda sergilenmeye başlandı. Yarın saat 14.00'e kadar açık olacak sergide, ayrıca dereceye girenlere ödüller verileceği belirtildi. Bursa İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası sponsorluğunda yapılan yarışmada, birinci olan oyuncağın sahibine 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verileceği belirtildi.Serginin açılış töreninde konuşan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu Tematik Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu, “Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğinin artırılması, yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması, yeni, ergonomiye uygun, araştırma, geliştirme odaklı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda ve özel meslek liseleri ile özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla 22 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında MEB Ahşap Oyuncak Yarışması düzenlenmiştir. Temalı ve Serbest olmak üzere iki kategoride yapılan “1. MEB ahşap oyuncak yarışması”na ilgi ve katılım yüksek olmuştur. 475 başvuru yapılan, 427 katılımcıyla gerçekleştirilen yarışmada serbest kategoride ilk 50, temalı kategoride ilk 50 sırada yer almış olan oyuncakların sergi açılışını gerçekleştirmek ve ilk üç derecede yer alan öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimize ödüllerini vermek üzere bir araya geldik" dedi.Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden Sorumlu Daire Müdürü Ertuğrul Geçgil ise, Türkiye de ilk olan bir projeye imza attıklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Ziyaretçiler sergiyi gezerken, dereceye giren projelerin yarın açıklanacağı bildirildi.

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