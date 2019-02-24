Ahşap oyma sanatçısı Durmuş Turanoğlu yaşamını yitirdi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren ahşap oyma hat sanatçısı Durmuş Turanoğlu için öğlen Bağarası Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, yönetim kurulu ve üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları, Turanoğlu'nun sanatçı arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Turanoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, araç konvoyu eşliğinde Yenibağarası Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Defin sonrası eşi Nevin Turanoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti.



Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()



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