Ahmet Türk'ün tahliyesini sağlayacak sağlık raporu ortada yok

Ferit ASLAN/MARDİN, () - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, 2 hafta önce bütün tetkikleri tamamlanan müvekkilinin ağır sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Boztoprak, "Tahliye beklerken Elazığ Cezaevi'ne nakli yapıldı. Bunun hukuk ile ilgisi yok, yapılan bir eziyettir" dedi.

Mardin'de tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konulan ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil bir çok kesim tarafından tutuksuz yargılanması gerektiği ifade edilen Ahmet Türk'ün tahliyesini sağlaması beklenen sağlık raporunun ortada olmadığı belirtildi.

Ahmet Türk'ün İstanbul'daki avukatı Zeynep Boztoprak, iki hafta önce Ahmet Türk'ün bütün tetkiklerinin tamamlandığını ve geçen hafta Silivri Devlet Hastanesi'nden sağlık raporunun çıkmasını beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ancak ortada rapor yok. Silivri Devlet Hastanesi rapor olmadığını, Adli Tıp Kurumu kendilerine rapor ulaşmadığını söylüyor. Biz rapor ve rapora bağlı tahliye beklerken Ahmet Türk apar topar Elazığ Cezaevi'ne nakledildi. Bugün Silivri Cezaevi savcısı ile görüşüp raporun akıbetini soracağız."

'KALBİNDE PİL VAR'

Avukat Boztoprak, Ahmet Türk'ün kalbinde pil olduğunu, bunun belirli aralıklarla kontrole götürülmesi gerektiğini, yine gözlerinde katarakt olduğunu ve buna benzer bazı sağlık sorunlarının olduğunun bütün kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen, sürecin uzatılarak kendisine eziyet çektirildiğini ileri sürdü. Boztoprak, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu ve işin hukuki boyutu ile ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Türk'ün Mardin'deki avukatı Erdal Kuzu ise tahliye kararını verecek olan mercinin Mardin Adliyesi olacağını, bunların da bu kararı vermek için Silivri'den Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi gereken sağlık raporunu beklediklerini söyledi. Kuzu, daha önce Mardin'de hem tahliye talebinde bulunduklarını, hem de varsa Silivri'den düzenlenen sağlık raporlarını istediklerini söyledi.

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