Ahmet Türk, rapor için Elazığ'da hastaneye götürüldü

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden sağlık raporu alınması için hastaneye kaldırıldı. Çıkarılacak olan raporun Adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Mardin'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine gönderilen ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenirken Elazığ Cezaevi'ne nakledilen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, bugün cezaevinden hastaneye götürüldüğü belirtildi. Türk'ün sağlık sorunları ile ilgili daha önce Silivri cezaevinden eksik kalan tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğü ve kendisi için hazırlanan sağlık raporunun Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.