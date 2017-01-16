Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'ne nakledildiğini uçakta öğrenmiş

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - HAKKINDA yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan ve önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Silivri'den Elazığ'a nakledildiğini, uçakta öğrendiği belirtildi. Bugün Elazığ Cezaevi'nde Ahmet Türk ve Kanadıra Cezaevi'nden nakledilen Fırat Anlı ile görüşen Avukat Erdal Kuzu, Ahmet Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak, kendisinin bu konu ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Silivri cezaevinden, yargılandığı Diyarbakır'daki KCK ana davasına katılması için Elazığ Cezaevi'ne nakledilen Ahmet Türk ve yine daha önce tutuklandığı için görevden alınan ve o da Kandıra Cezaevi'nden Elazığ'a nakledilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı'yı avukatları Erdal Kuzu, cezaevinde ziyaret etti. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Kuzu, Ahmet Türk'ün Cumartesi akşamı Silivri'den Elazığ'a nakledildiğini belirterek şöyle dedi:

"Ahmet Türk, uçakta Diyarbakır D Tipi cezaevine geleceğini beklerken, Elazığ'a nakledildiğini öğreniyor. Sayın Türk'ün sağlık durumu iyi değil, kamuoyu kendisinin tahliye edilmesini beklerken, kendisinin Elazığ cezaevine nakledilmesi doğru değil. Kendisi sağlık sorunları ile gündeme gelmekten rahatsız ancak, ciddileşen sağlık sorunları nedeniyle kapalı Ring araçları ile seyahat etmesi risklidir. Bir an evvel tahliye edilmesi gerekir. Bugün de Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Elazığ'dan Diyarbakır'a götürülümüş, ancak ifadeleri alınmadan yeniden geri getirilmişler Fırat Anlı ile birlikte."

AYNI KOĞUŞ TALEBİ KABUL EDİLMEMİŞ

Ahmet Türk'ün, Elazığ cezaevinde Fırat Anlı ile aynı koğuşta kalmak için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini de söyleyen Avukatı Erdal Kuzu, Türk ve Anlı ile yaptığı görüşmenin kameraya alındığını ve bir görevlinin görüşme sırasında hazır bulunduğunu söyledi. Daha önce Silivri'de yaptıkları görüşmelerde böyle bir uygulamanın olmadığını da belirten Avukat Kuzu, bunun da İnfaz Hakimliği tarafından alınan bir karar olduğunun kendilerine bildirildiğini belirtti.