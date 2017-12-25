Ahmet Şık yargılama düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmaya alınmadı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumuna başlandı. Mahkeme başkanı,

Ahmet Şık'ın yargılama düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmanın bundan sonraki oturumuna alınmayacağını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumuna geçilmeden önce mahkeme başkanı bir açıklama yaptı. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Ahmet Şık'ın protest bir kişi olduğunu herkes biliyor. Burayı arkadaşlarıyla slogan atacak hale getirmesi doğru değil. CMK 203,204 uyarınca yargılamanın düzenini bozmuştur. Bundan sonraki oturumunda bulunmayacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Şık'ın avukatı, mahkemenin bu kararına karşı çıkarak müvekkilinin söylediği ifadelerin savunma kapsamında olduğunu bu nedenle duruşmaya alınmasını talep etti. Duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı da mahkemenin kararına katıldığını belirterek avukatın talebinin reddedilmesini talep etti. Mahkeme başkanı da avukatın talebini reddederek Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmayacağına karar verdiğini açıkladı. Duruşma devam ediyor.



