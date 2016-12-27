Ahmet Sever'in Mustafa Varank'a hakaret davası sonuçlandı

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Başdanışmanı Ahmet Sever hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sonuçlandı. Sever'e 10 bin 620 lira para cezası veren mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Mustafa varank katılmazken avukatı Hatice Özay hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Sever de duruşmaya gelmedi. Sever'in avukatı Oya Aydın duruşmaya katıldı.



"MÜVEKKİLE HAKARET EDİLMİŞTİR.."



Mustafa Varank'ın avukatı Hatice Özay şikayet dilekçesini ve önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek "Verilen röpörtaj içerisinde müvekkile hakaret edilmiştir. İddaların hiçbir somut karşılığı bulunmamaktadır. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



"BERAAT VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.."



Sanık Ahmet Sever'in Avukatı Oya Aydın savunmasında "Müvekkilim bütün Türkiye'nin bildiği gündemdeki olgulara dikkat çekmek için açıklamalar yapmıştır. Benzer konularda daha önce yapılmış benzer yargılamalar vardır. Beraat kararı verilmiştir. AİHM kararlarında yine benzer şekilde bu tür röpörtajların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Duruşma sonunda, Ahmet Sever'e 10 bin 620 lira para cezası veren mahkeme hakimi, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever'in 9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda kendisine hakaret edildiğini öne süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından soruşturma başlatıldı.



Soruşturma sonucunda Sever hakkında, “Basın yoluyla hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Sever'in röportajda sarf ettiği sözlerle Varank'a hakaret ettiği belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu

