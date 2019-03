Ahmet Poyraz: Bana CHP'li vatandaşlarımız da oy veriyor

Çekmeköy Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin üçüncü dönem için de aday gösterdiği Ahmet Poyraz, Çekmeköy'de yaptıkları hizmetleri ve yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. Poyraz, tamamlanan ve yeni dönemde tamamlanacak etaplarla birlikte Çekmeköy'ün her mahallesinde bir metro olacağını belirtti.Çekmeköy'ün son iki dönem Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'e ilişkin hizmetlerini ve projelerini anlattı.

"ÇEKMEKÖY'E METROYU GETİRDİK"

Geçtiğimiz 10 yılda Çekmeköylüler için çok güzel işler yaptıklarını belirten Ahmet Poyraz özellikle metro projelerine vurgu yaptı. Çekmeköy'e metroyu getirdiklerini ifade eden Poyraz şu bilgileri verdi:

"Şu anda Üsküdar, Ümraniye ve Çekmeköy'ün artık bir metrosu var. İkinci bir etabımız da yine Çekmeköy Taşdelen'den devam eden Sancaktepe, Sultanbeyli, Sabiha Gökçen'e ulaşacak bir metro çalışmamız var. Bununla beraber birkaç güne kadar hizmete açılacak Alemdağ'daki Devlet Hastanemizinin o bölgeyi de kapsayacak bir çalışmayı da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Bey ve ekibiyle yapıyoruz. Yani Çekmeköy'ün her mahallesinde bir metro olacak. Hem bitmiş, hem de önümüzdeki süreçte projelerimiz arasında önemli bir yer edinecek bir çalışmamız var."

"OKULLARIMIZIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Şu anda Çekmeköy'ün üniversitesi, özel okulları, devlet okulları ve ana okullarıyla eğitimde çok iyi bir yerde olduğunu dile getiren Ahmet Poyraz “Çekmeköy her güzel okulumuzun olduğu bir bölge. Ama önümüzdeki süreçte biz ilçemize 10 tane yeni okul kazandırmak için Valimizle, Kaymakamımızla istişare yaptık. Şu anda sıkıntılı mahallelerimiz var. İnşallah bunları da çözmüş olacağız" dedi.

"MEYDANIN ALTINA 800 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK"

Çekmeköy'de 70.000 metrekarelik tamamen doğal, yeşil bir meydan gibi bir alanları olduğunu dile getiren Ahmet Poyraz şöyle konuştu:

"Burada İstiyoruz altına 800 araçlık bir otopark yapalım. Üzerine de inşallah Gençlik Merkezi, Kültür Merkezi, 24 saat esaslı çalışan kütüphaneleri. Yani Millet Bahçesi'nin çok daha farklı bir versiyonunu yapmak istiyoruz. Bunun yanında Taşdelen bölgemiz, şu anda metro durağı olan bir bölge. Orada da aynı şekilde bir belediye ek hizmet binamızla beraber yine 24 saat esaslı kütüphanesi ile gençlik merkezleri ile birçok hizmeti inşallah yeni dönemimizde hayata geçireceğiz"

"KÖY KONAKLARI YAPILACAK"

Ahmet Poyraz, Çekmeköy'de vatandaşların düğünlerini, nişanlarını veya herhangi bir etkinliklerini rahatça yapabilmeleri için özellikle başta bu hizmetlerden yoksun mahallelere köy konakları yapmaya başladıklarını belirtti.

"İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ"

İstihdamla alakalı kendilerine çok fazla talep olduğunu belirten Başkan Poyraz Çekmeköy'de istihdamın artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin şunları ifade etti:

"Ömerli bölgemizi turizm bölgesi yaptık. Orada bütün planları yaptık. O bölgeye yatırımcılar da geldiği zaman bir istihdam oluşturacağız. Bir de Çekmeköy'e Teknopark getiriyoruz. Türk-Alman Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin müştereken yaptığı bir çalışma olacak. Burada da üniversite mezunu gençlerimize inşallah özellikle istihdam noktasında bir çalışmamız var. Yine bir de ev hanımlarına hediyelik eşya üretebilecekleri, bütün malzemelerinin bizler tarafından verileceği ve evinde üreteceği bu malzemenin alıcısının garanti olacağı bir çalışmamız var. Buradan da her aileye asgarî 1.000 lira kazanç getirecek bir çalışma olacak."

"ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL YAPACAĞIZ"

Hayırsever bir vatandaşın da desteği ile engelli çocukların eğitim görmeleri için belediye olarak özel donanımlı bir okul yaptırdıklarını ifade eden Ahmet Poyraz inşaat çalışmaları tamamlandığında okulun Millî Eğitim Bakanlığına devredileceğini kaydetti. Başkan Poyraz, toplamda 10 buçuk milyon TL'ye mâl olacak okulun 5 bin 561 metrekarelik alanda üç kat üzerine kurulacağını ve içinde 16 derslik, havuz, beden eğitimi sınıfları, resim ve müzik atölyeleri için sınıflar, yemekhane, mutfak, soğuk hava deposu bulunacağını dile getirdi.

"YENİ DÖNEMDE İLK YAPACAĞIMIZ PROJE ÇOCUK EVLERİ OLACAK"

Yeni dönemde ilk olarak "Çocuk Evleri" projesini hayata geçireceklerini belirten Ahmet Poyraz "Evlerde annelerin çocuklarını bırakacakları hiç kimsesi yok. Babaanne, anneanne, teyze yok. Bize telefon edecekler, diyecekler ki başkanım biz çocuğumuzu üç saatliğine emanet etmek istiyoruz, pazara gideceğiz, günümüz var, bakkala, çarşıya, alışverişe gideceğiz. Biz o çocukları üç saat, beş saat, yedi saat emanet alacağız ve sonrasında da salimen o anne, babalara teslim edeceğiz. Bunu hemen nisan ayında hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"EN MUTLU OLDUĞUM HİZMET MİLLETİMİZE DOKUNABİLMEK"

İlçedeki 251 bin vatandaşın tamamına selam verebilecek bir noktada olduğunu ve asla bir ayrım yapmadığını vurgulayan Ahmet Poyraz şunları dile getirdi:

"En mutlu olduğum hizmet milletimize dokunabilmek, milletimizle beraber olmak. Milletimizin doğan çocuklarını ziyaret ediyor, bu şehre taşınan herkesi ziyaret ediyoruz. Asla bu şehirde ayrım yapmadık. Evet biz cumhur ittifakının adayız buradan da gurur duyuyoruz. Biz seçildikten sonra herkesin başkanı olacağız demiyoruz, biz olduk diyoruz. Bu şehirde cemevine de yardımcı oluyoruz, çünkü Alevi kardeşim de benim başımın tacı, okullara da yardımcı oluyoruz, camilerimize de. Her noktaya dokunan bir yöneticilik yapıyoruz ve böylelikle de her kesime gidip selam verebilecek kadar başımız dik alnımız ak. Hiç borcu olmayan bir belediyeyiz mesela. Bu bizim için bir gurur. Milletimiz bize görev vermesi halinde inşallah borçsuz belediye ama beş yıl sonra işte ustalık dönemimiz, bıraktığımız zaman da hiçbir Çekmeköylünün borcu olmadan teslim edeceğimiz bir belediye. Bunların her biri bizim için bir gurur."

"BANA CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZ DA OY VERİYOR"

"Birçok CHP'li vatandaşımız özellikle hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor Bu gurur bana dünyada verilebilecek en büyük gurur ve onurdur. Şunu diyorlar, 'Başkanım oyumu size vereceğim. Evet bizim parti görüşümüz farklı, farklı siyasi düşüncelerdeyiz ama oyumuz size.' Eğer sizden memnun olmasa bunu demez. Hizmetler endeksli olarak da demiyor. Ben bu şehirde günde ortalama 13 kilometre yürüyen bir başkanım, her gün. Telefonum 1994'ten beri tek bir numara ve cebimde taşıyorum. Hizmet yapmazsanız sizi yüzde 100 sorgular ama hizmet yeterli mi asla değil. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Gönül Belediyeciliği hizmetin ötesinde bir şey. Vatandaş sizi görebiliyorsa, sizinle iletişim kurabiliyorsa, onun dışında siyasi parti ayrım yapmaksızın bir belediye başkanını gönülden destekliyor ve oyunu çok rahat veriyor. Biz burada CHP'li ve diğer parti seçmenlerden bu seçim çok güzel bir oy alacağımıza yürekten inanıyorum hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz gönüller kazanacak, milletimizin duasını alacak projeleri bugüne kadar 10 yılda yaptık. Eğer kazanırsak, bu şu demektir 'Evet başkanım biz sizden memnunuz, biz sizinle devam etmek istiyoruz diyecekler' ve biz yine aynı şekilde o gönüllere hitap edecek projelerimizi yapmaya devam edeceğiz."