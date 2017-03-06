Ahmet Mekin'e prostat ameliyatı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Türk sinemasının jönlerinden Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde prostat ameliyatı oldu. Mekin'in mesanesinde tespit edilen kitle de alındı. Mekin, kızı Zeynep Geven ile damadı Ahmet Geven'in evinde dinlenmeye çekildi.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Bir Garip Yolcu' gibi çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin'in, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün gerçekleşen prostat ameliyatı başarıyla tamamlandı. Prostatın dışında mesanede tespit edilen kitle de alınarak patolojik teste gönderildi.

Ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden evine gelmek istediğini doktorlarına ileten Mekin, kızı Zeynep Geven ile damadı Ahmet Geven'in evinde dinlenmeye çekildi. Yatmayı sevmediğini söyleyen Mekin, "10 yıl önce prostat ameliyatı olmuştum. Arada kanamalar oluyordu. Film çekildi. Bu sırada mesanemdeki ur tespit edildi. Aynı zamanda prostatta büyüme varmış. 1.5 saat sürdü. Dün akşam ameliyatım bitti, hemen eve geldim. Birkaç gün daha kalmam gerekiyordu, doktorlarıma eve gitmek istediğimi söyledim. Evde daha rahatım. Dinleneceğim. Sadece antibiyotik kullanıyorum, koruma amaçlı" diye konuştu. Mart ayı sonunda başlayacağı tarihi bir film projesi olduğunu anlatan Mekin, "Sevenlere çok selam. Çok iyiyim, sağlığım da iyi" dedi.

Ahmet Mekin'in eşi Şükran Mekin ise "Ahmet birçok ihtiyacını kendi görüyor. Bana pek bir şey bırakmıyor. Daha önceden de böyle bir ameliyat geçirdik, tecrübeliyiz. Bir an önce ayaklanmak istedi, doktorları zor tuttu. Şu an sağlığı çok iyi. Hızla iyileşiyoruz" dedi.

Mekin'in ameliyat olduğunu duyan sevenleri ise telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



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