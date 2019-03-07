Ahmet Kural'dan dava sonrası açıklama: Ben asla kimseye şiddet uygulamadım

Serpil KIRKESER-Harun UYANIK/İSTANBUL -OYUNCU Ahmet Kural davanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada kimseye şiddet uygulamadığını, Türk adaletine güvendiğini belirterek "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım" dedi. Ahmet Kural, "Sevdiğiniz kadınla aynı duruşma salonda bulunmak nasıl bir duygu?" şeklindeki soruya Kural, "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim " diye cevap verdi.

"ŞİDDET UYGULAMADIM"

Oyuncu Ahmet Kural davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kural, özel hayatıyla gündeme gelmekten ve meşgul etmekten

aşırı derecede rahatsız olduğunu belirterek, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen bu kadına şiddet uygulayan adam yaftasını kesinlikle reddediyorum. Ben asla kimseye şiddet uygulamadım. Bunu mahkemede söyledim. Bekleyip göreceğiz" dedi.

BEN BİR KADINI SEVDİM, AŞIK OLDUM"

"Ben bir kadını sevdim, aşık oldum" diyen Kural, "Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Bir planın, projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım, bunu şimdi görüyoruz. Ne diyeyim Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe baktığında mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat" diye konuştu. Bir gazetecinin "Sevdiğiniz kadınla aynı duruşma salonunda bulunmak nasıl bir duygu?" şeklindeki sorusuna Ahmet Kural, "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim " dedi.

"ŞİDDETİN 45 DAKİKASI, BİR DAKİKASI OLMAZ. ŞİDDET ŞİDDETTİR"

"Kadınlar sizi çok yoğun bir şekilde eleştiriyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Kural, "Haklılar yani onlar haklı oldukları davayı savunuyorlar. Ama bizimde elimizde bilimsel raporlar var tek tek çürüttüğümüz. Mahkemeye sunduğumuz. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır" diye konuştu. Davanın 22 Nisan'a ertelendiğini söyleyen Kural, "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum" dedi. "Dinlenip dinlenip dövdü" iddialarına ilişkin soru üzerine Kural, "İlk başta 45 dakika sistematik şekilde hunharca dövdüğüm söylendi. Az önce de 15 dakika arayla boks maçımıymış gibi sanki dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Şiddetin 45 dakikası, bir dakikası olmaz. Şiddet şiddettir ama nasıl anlatıldığına bağlı" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra adliyeden ayrıldı.

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