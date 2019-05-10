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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'li eski vekilin babasının cenazesine katıldı

ESKİ Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti eski Milletvekili Hamdi Irmak'ın babası İrfan Irmak'ın (80), cenaze törenine katıldı. AK Parti 25'inci dönem Kırklareli Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı...

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'li eski vekilin babasının cenazesine katıldı
ESKİ Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti eski Milletvekili Hamdi Irmak'ın babası İrfan Irmak'ın (80), cenaze törenine katıldı.
AK Parti 25'inci dönem Kırklareli Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı Hamdi Irmak'ın babası İrfan Irmak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hafız olarak yıllarca görev yapan İrfan Irmak'ın Babaeski'nin Kadıköy'ünde düzenlenen cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu ile siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.
Kadıköy Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İrfan Irmak, köy mezarlığında toprağa verildi. Tabuta omuz vereb Davutoğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bugün burada Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevi süresince, Kuran ahlaki ile birçok öğrenciler yetiştiren, yaşamımızda kendisini örnek aldığımız o yüce insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eminim bugün burada mütevazı bir cenaze töreni ile onu baba ocağında defnederken, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde görevi dolayısıyla Kuran'a hizmet eden merhum hafız İrfan Irmak hocamız hakkında kimse kötü bir söz edemez. Mübarek insanlar, mübarek günlerde son yolculuğa çıkarlar. O da herhalde uzun zamandır rahatsız olduğu hastalığından sonra bugünleri seçmiş. Ramazan-ı Şerif ile birlikte mukaddes bir yolculuğa, bizlerin şahitliği ile helalliği ile çıkacak. Allah yolunu açık eylesin, vardığı mekanı mukaddes eylesin. Onun bu Kuran'a hizmeti dolayısıyla mekanının cennet olmasından hiçbir şüphemiz yok. Allah onu nasip eylesin. Bizleri de onun yanında bulunmaya layık eylesin inşallah, Cumanız mübarek olsun ilahi Fatiha."

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