Ahmet Ayık: Güreş Eğitim Merkezleri devam etmeli

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), () - MUĞLA'nın Datça İlçesi'ne gelen Türk güreşinin efsane ismi Ahmet Ayık, ülke genelinde 27 ayrı yerde faaliyetini sürdüren güreş eğitim merkezlerinin, eğitimlerine mutlaka devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık, Datça İlçe Mili Eğitim Müdürü ve eski milli güreşçi Fedai Akın'ı ziyaret etti. 2016 Rio de Janerio'da kazanılan başarıların, Türk güreşi için umut verici olduğunu söyledi. Rio de Janerio Olimpiyatları'nda, serbest güreşte, 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün, güreşe Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını hatırlatan Ayık, "Güreş eğitim merkezleri, Türk güreşinin alt yapısıdır. Mutlaka devam etmelidir. Güreş Eğitim Merkezleri, Türk güreşine gelecekte çok daha büyük sporcular kazandıracaktır" dedi. Rio de Janerio'da, Londra olimpiyatlarına göre daha iyi sonuçlar alındığını ifade eden Ayık, şöyle dedi:

"2012 Londra olimpiyatlarında güreşte sadece bir bronz madalyamız vardı. Türkiye, 2106 Rio olimpiyatlarında 8 madalya kazanırken, bu madalyaların 5'i güreşten geldi. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. 2012 Londra Olimpiyatlarına göre, Rio bizim yüreğimize su serpti. Ancak yeterli mi derseniz, elbette değil. Roma olimpiyatlarında 7 altın madalya alan Türk güreşi, bir altınla yetinemez. Çok çalışmak zorundayız. İşi ehline vermeliyiz. Örneğin Datça çok bakir bir yer. İlçe Milli Eğitim müdürü Fedai Akın, güreşin içinden gelen mili bir güreşçi. Burada bu işi organize edebilir."

Datça'ya ilk kez geldiğini belirten Ayık, "Burayı çok beğendim. Çok güzel, denizi harika. Doğa, manzara her şey mükemmel. Çok güzel bir havası var. Sporcular için kamp merkezine elverişli" diye konuştu. Datça İlçe Mili Eğitim Müdürü Fedai Akın ise, Türk güreşini büyük ismi Ahmet Ayık'ı Datça'da görmekten mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI