Ahlat'ta 170 bin ton patates üretiliyor

TÜRKİYE'nin yüzde 5'nin, bölgenin ise yüzde 75'lik patates ihtiyacını karşılayan Bitlis'in Ahlat ilçesi'nde, bu yıl da yoğun bir patates üretimi yapılıyor. Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, patates ile birlikte ilçede fasulye, nahut, domates, ayçiçeği, buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi yapıldığını, 27 bin 500 nüfuslu ilçede yaklaşık 10 bin kişinin tarımla uğraştığını söyledi.

Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat'ta yılda yaklaşık 170 bin ton patates, 350 bin ton buğday, 103 bin ton şeker pancarı, 120 bin ton fasulye, 15 bin ton nohut, 10 bin ton ayçiçeği, 45 bin ton arpa ile önemli miktarda domates üretimi de yapılıyor. Bu yılki patates üretimine ise ayrı bir önem veriliyor. Mazot, tohum ve gübre gibi girdiler, çeşitli hastalıklar ve ekim alanlarının azalması sonucu pazardaki fiyatı 5-6 liraya kadar çıkan patates için ilçede geçmiş yıllara oranla daha yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, Türkiye'nin yüzde 5'inin, bölgenin de yüzde 75'lik patates ihtiyacının ilçeden karşılandığını, bundan dolayı da verilen emeğin karşılık bulmasını istediklerini belirtti. Tarihi ve kültürel yapısıyla bilinen Ahlat'ın ülke için önemli bir üretim merkezi olduğunu da belirten Altuntaş, yetkililerden destek istedi.

27 BİN 500 NÜFUSLU İLÇEDE 10 BİN KİŞİ TARIMLA UĞRAŞIYOR

Verimli topraklara sahip olduklarını ve daha çok üretim yapabileceklerini anlatan Altuntaş, "27 bin 500 nüfuslu ilçede yaklaşık 10 bin kişi tarımla uğraşıyor ve geçimini bu yılla sağlıyor. İlçede en çok patates üretimi yapılıyor. Patates hem ilçemizde, hem de ülkemizde büyük bir öneme sahiptir. Yılda 170 bin ton patates elde etmekteyiz. Nevşehir patatesi ülkede marka haline gelmiş durumda. Ahlat patatesi de markalaşma yolundadır. İlçemizde sertifikalı patates üretimi de yapılmaktadır. Artık üreticilerimiz patates tohumlarını kendisi üretiyor. Patates üretiminin yanında ilçemizde buğday, şeker pancarı, fasulye, nohut ve ayçiçeği üretimi var" dedi.



FOTOĞRAFLI