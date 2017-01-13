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Ahlat Kaymakamlığı'ndan iki ayrı tanıtım kitabı

BİTLİS’in Ahlat İlçesi Kaymakamlığı, turizmin canlandırılması amacıyla iki tanıtım kitabı hazırlattı. Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkçe ve ingilizce olarak hazırlanan 'Anadolu'nun Orhun Abideleri - Ahlat Mezar Taşları'...

Ahlat Kaymakamlığı'ndan iki ayrı tanıtım kitabı
BİTLİS’in Ahlat İlçesi Kaymakamlığı, turizmin canlandırılması amacıyla iki tanıtım kitabı hazırlattı. Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkçe ve ingilizce olarak hazırlanan 'Anadolu'nun Orhun Abideleri - Ahlat Mezar Taşları' ve 'Taşa Bezenmiş Çadırlar-Ahlat Kümbetleri' kitaplarıyla etkili bir tanıtım yapacaklarını söyledi.
Van Gölü kıyısında bulunan ve sahip olduğu tarihi geçmişi ile önemli bir yere sahip olan Ahlat İlçesi için kaymakamlık yeni bir çalışma başlatıldı. Tanıtım amaçlı hazırlanan 'Anadolu’nun Orhun Abideleri- Ahlat Mezar Taşları' ve 'Taşa Bezenmiş Çadırlar-Ahlat Kümbetleri' ismli kitaplarla ilgili bilgi veren Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, bu çalışmayla hem ilçenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını, hem de turizmin canlandıracaklarını söyledi. Ahlat'ın önemli bir hazine olduğunu belirten Kaymakam Tekbıyıkoğlu, "Biz, bu hazineyi milletimiz tanısın diye, UNESCO Dünya Listesi’nde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ve bundan 700 yıl önce dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Ahlat’ın medeniyetimizdeki önemini anlatmak üzere 2 ciltlik, yarı akademik bir çalışma yaptık. Bu kitapları hem Türkçe hem de İngilizce olarak bastık. Kitapları devletimizin yüksek makamlarına Cumhurbaşkanlığı makamına, Başbakanlık makamına, bütün kabine üyelerine, bütün valiliklere, bütün il halk kütüphanelerine gönderdik. Türkiye’deki önemli üniversitelere, dünyadaki önemli üniversitelere ve Türk dünyası ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına göndermeye de devam ediyoruz" dedi.
Geçmişini bilemeyen milletlerin kendi geleceklerini tayin edemeyeceklerini de belirten Kaymakamı Tekbıyıkoğlu, "Biz bütün milletimizin nereden geldiklerini öğrenmesini temenni ediyoruz. Ahlat, bizim medeniyetimizde bir kozmik noktadır. Asya’daki binlerce yıllık Türk kültürünün de Anadolu’da ilk tezahür ettiği yerdir. Bununla birlikte 24 Oğuz boyunun Anadolu’ya yerleştirildiği yer Ahlat’tır. Ahlat, boylar için bir kabul toplama ve atama merkezidir. Bu vasıflarından dolayı tarih dizilerinde ve tarih kitaplarında gördüğümüz akiller, ihtiyarlar heyetinin teşekkülü Ahlat’ta olsa gerek. Çünkü gerçekten bir üst akıl yürütmeyle Türk milletinin Anadolu’ya iskanı Ahlat üzerinden gerçekleşmiş. Çocuklarımızda bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak, geleceğin bürokratlarında bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak, geleceğin yöneticilerinde bir tarih şuuru oluşturmak istiyorsak Ahlat’ı muhakkak tanıtmak zorundayız. Biz bu misyonu yerine getirmeye çalıştık"diye konuştu.

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