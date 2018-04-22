Ahlat'a kar yağdı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Ahlat ilçe merkezi ve köylerinde dün gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerde, 10 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan Ahlatlılar ,'Kış geri geldi' yorumunda bulundu.
Ahlat ilçe merkezi ve köylerinde dün gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerde, 10 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan Ahlatlılar ,'Kış geri geldi' yorumunda bulundu.
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