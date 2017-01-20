Ahıska Türkü çocukların ilk karne heyecanı

UKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis’in Ahlat İlçesi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin çocukları, Türkiye'de ilk defa karne almanın mutluluğunu yaşadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Hazarin ayında Türkiye'ye getirilen ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptırılan konutlara yerleştirilen 300 kişiden oluşan 72 Ahıskalı ailenin çocukları da bugün ilk karne heyecanını yaşadı. İlçede eğitim gören 35 Ahıska Türkü çocuğun kısa sürede kaynaşarak güzel bir ortamda eğitimlerini sorunsuz sürdürdüklerini söyleyen Atatürk Eğitim Kurumu Müdürü Semih Aydoğan şöye konuştu:"Ahıskalı öğrencilerimiz bu dönemin başından itibaren gelmeye başladılar. Şu an bizim anasınıfı dahil olmak üzere toplam 35 öğrencimiz var. Okula uyum sağlama noktasında, tabi ilk etapta etrafı tanıma noktasında biraz zorluk yaşadılar. Ama daha sonraki süreçte, hem bizim çocuklarımızın hem de öğretmenlerimizin gayreti ile birlikte, onlarında kültürümüze ait olan değerleri kaybetmemeleri nedeniyle de çabucak uyum sağladılar. Uyum noktasında bir sıkıntı yok, başarılı çocuklar. Bir takım eksikler var eğitim noktasında onları da biz çözmeye çalışıyoruz. Hep birlikte inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz."Ahıskalı öğrencilerden Cemal İsmail, okulunu çok sevdiğini belirterek, "İlk dönemimiz bitti çok şükür, hiç kimseyle tartışmadık, hiç kimseyi üzmedik, güzelce arkadaş olduk. İlk dönem bizim için çok iyi geçti. İnşallah nice senelerde de iyi olur." dedi. Başka bir Ahıskalı öğrenci Saffet İlyas da, "Okulumuzda ilk karne alma heyecanı yaşıyoruz. Bütün öğretmenler bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Arkadaşlarımız çok iyi. Çok rahat uyum sağlıyoruz. Anavatanımızda ilk defa karne almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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