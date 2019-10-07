Ahıska Türkü Bekirov, aynı anda 4 ameliyatla sağlığına kavuştu

ANTALYA’da, kalp hastası Ahıska Türkü Tasin Bekirov (59) aynı anda 4 ameliyat olarak sağlığına kavuştu. Bekirov, kendisini sağlığına kavuşturan doktoru için “Hocamın ellerinden öperim" derken, eşi Nafiya Bekirov (58) Türkiye’de olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.Yaklaşık 3 yıl önce eşi, 3 çocuğu ve 8 torunuyla Özbekistan’dan gelerek, Türkiye’ye yerleşen kalp hastası Ahıska Türkü Tasin Bekirov, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde art arda yapılan 4 ameliyat ile sağlığına kavuştu.Balonlaşan aort damarı yapay damarla değiştirilen, kalp kapakları tamir edilen, ritim bozukluğu düzeltilen ve tıkalı 2 damarı by-pass edilen Tasin Bekirov, mutluluğunu “Hocamın ellerinden öperim" sözleriyle dile getirdi.'BİZE ÖYLE BAKIYORLAR Kİ ŞAŞIRDIM KALDIM'Rahatsızlığının 5-6 yıl önce başladığını, Özbekistan’da pek çok kez doktora başvurmasına rağmen çözüm bulamadığını anlatan Bekirov, Alanya’da özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi.Burada Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Osman Tansel Darçın tarafından ameliyat edildiğini belirten Bekirov, kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna teşekkür ederek, “Hocamdan Allah razı olsun. Beni çok güzel ameliyat etti" dedi. Doktor ve hemşirelerin ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyen Bekirov, “Bize öyle bakıyorlar ki şaşırdım kaldım. Doktorlar hastalarla özel olarak ilgileniyor. Herkese teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.BİZ NENELERİMİZİN, DEDELERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİKTasin Bekirov’un eşi Nafiya Bekirov ise Türkiye’de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. “Biz Ahıska Türküyüz" diyen Nafiya Bekirov, “Bizim nenelerimiz dedelerimiz Türkiye’ye gelmeyi çok istedi, ama nasip olmadı. Bu toprakları isteye isteye ölüp gittiler. Allah’a şükür biz geldik. Nenelerimizin dedelerimizin dileklerini ve hayallerini biz gerçekleştirdik. Ölsem az gelir" dedi. Hastaneden taburcu olmaya hazırlanırken, “Bir defter olsa da yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi yazsam" dediğini kaydeden Nafiya Bekirov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Şükürler olsun ki biz geldik ve Türkiye’yi gördük. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Konuşamıyorum. Çok şükür eşim iyi. Allah bu memleketten razı olsun. Kim bu memlekete değer katıyorsa Allah herkesten razı olsun. Cennet burası. Allah Türkiye’yi var etsin. Biz halimizden memnunuz. Çok şükür dualarımız kabul oldu. Bizim ata dedelerimizin dilekleri kabul oldu."'AYNI ANDA 4 AMELİYAT PLANLADIK'Prof. Dr. Osman Tansel Darçın ise hastanın kendilerine özel bir hastanede anjiyo yapılmış olarak başvurduğunu belirtti. Hastayı değerlendirdiklerinde kalpten çıkan aort damarının balonlaştığını belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Darçın, “Normalde 2- 2,5 santimetre çapındaki bu damarın çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. Bu balonlaşma, kalp kapaklarını da bozmuştu. Hastada ritim bozukluğu da vardı" dedi. Hastayı açık kalp ameliyatı koşullarında 4,5 saat süren ameliyata aldıklarını anlatan Prof. Dr. Darçın, şunları söyledi:“Kalpten çıkan ve bütün vücuda kanın yayılmasını sağlayan balonlaşmış büyük damarı yapay bir damarla değiştirdik, ritim bozukluğunu radyofrekans ablasyon tedavisiyle çözdük. Tıkalı iki damarı by-pass yaparak değiştirdik ve kalp kapaklarını tamir ettik. 4,5 saat süren 4 ameliyat sonunda hasta iki gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda serviste kontrol altında."Tasin Bekirov’un ameliyattan önce nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı şikayetlerinin yoğun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Darçın, “Şimdi bu şikayetler ortadan kalktı. Hastamız sağlığına kavuştuğu için halinden memnun. Tabi biz de onun sağlıklı olmasından çok memnunuz" dedi.