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Ahırlarda yem üretilecek

GENEL 09.01.2020, 09:33
Ahırlarda yem üretilecek
KARS'ın Digor İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve ekonomik rahata kavuşturacak önemli bir projeye imza attı. Hollanda'da kullanılan yem bitkileri çimlendirme projesini hayata geçiren Hagi, 20 derece sıcaklığındaki bir odada meyve kasaları içerisinde yem bitkilerini çimlendirmeyi başardı.
Digor İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, kış aylarında 6-7 ay ahırda kalan hayvanların beslenmesinde masrafları azaltmak amacıyla yem bitkilerini çimlendirme projesini uygulamaya başladı. Ziraat Odası Tarım Danışmanı Serhat Ertek ve Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuzhan Erginbay'ın destekleriyle bir odada kasalar içinde yem bitkilerini çimlendirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. 7 günde 28 santim uzunluğuna ulaşan arpanın bir kilosundan 8 ile 10 kilogram arasında ürün elde ediliyor.
Proetin açısından zengin olan arpanın yem masrafını yüzde 70'lere varan oranda azaltacak 'Yem Bitkileri Çimlendirme Projesi'ni yöre çiftçisine tanıtan Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, "Bölgemizde 6- 7 ay kış oluyor. Hayvanlarımız bu nedenden dolayı içeride beslenmek zorunda kalıyor. Bu da yem, saman ve ot konusunda büyük masraf oluyor. Digor Ziraat Odası olarak ziraat mühendislerimizle bir çalışma yaptık. İnternette de araştırdık. Topraksız arpa ekimi yöntemini bulduk. Bunun denemesini de yaptık. Arpamız 5 günde epeyce boylandı. 7 güde 28 santime kadar uzanıyor. 7'nci günün ardından hayvanımıza yediriyoruz. 1 kilo arpada 8-10 kilogram arası yeşil ot çıkıyor. Topraksız olduğu için bunu parçalayıp hayvana verebiliyorsunuz. Protein oranı da 28 olan bu ürün, bölgemize büyük kolaylık getirecek. Normalde bizim kullandığımız yemlerde protein oranı 14- 18 arasıdır" dedi.
Çiftçileri bilgilendirmenin yanı sıra tarım danışmanları ve mühendislerin köylere giderek projeyi anlatığını ifade eden Hagi, "Bunun hiçbir zorluğu olmadığını anlatıyoruz. Çiftçimiz kendi ahırında yapabiliyor. Ahır sıcaklığı 18- 30 derece arasında olduğu zaman bu ürünü ahırında yetiştirebiliyor ve günlük olarak hayvanına yedirebiliyor. Şu anda çiftçilerimiz bilmedikleri için biraz endişeliler, ama biz bunun birkaç yerde denemesini yapacağız. Bu uygulama, önümüzdeki günlerde köylerde ahırlarda yapılacak. Bütün çiftçilerimize bunu öneriyoruz" diye konuştu.
ÇİFTÇİMİZ OT KULLANMAYACAK, SAMAN KULLANMAYACAK
Uygulama hakkında bilgi veren Hagi, "Arpa kaliteli olursa daha çok verim alınabilir. 7 günde yetiştiği için taze taze hayvana yedirebiliyorsunuz. Aynı zamanda süt üretiminde de yüzde 20 oranında artış oluyor. Kısırlık olayı kesinlikle olmuyor. Veterinerden ilaç kullanmayacak, ot kullanmayacak, saman kullanmayacak, yem kullanmayacak sadece bunu üretecek. Bir araştırma yaptık. Odamıza gelen bir çiftçimizin 30 hayvanı var. Çiftçimiz günlük 200 kilo saman, 125 kilo ot, 100 kilo da yem veriyor hayvanlarına. Bunun günlük maliyeti 450 TL oluyor. Bizim bu önerdiğimiz metodu kullanırsa 55 kilo arpayla o hayvanlarını doyurabiliyor. Bu da 80 TL’ye mal oluyor. Böylelikle günlük 370 TL kara geçiyor. Şu anda samanın kilosu 1 TL. Biz, buna bir çare bulalım ve çiftçilerimizin maliyetlerini düşürelim amacıyla araştırma yaptık. Hollanda’da yüzde 75 oranında hayvan yetiştiricisi bu sistemle işini yürütüyor. Ülkemizde de yaygınlaşıyor. Özellikle kaz çiftliklerinde bu uygulanıyor. Büyükbaş hayvancılıkta Hollanda ve Romanya bunu yaygın kullanıyor."
PROTEİNİ KÖKÜNDE
Digor Ziraat Odası Tarım Danışmanı Serhat Ertek, "Şu anda biz arpanın çimlendirmesini yaptık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, tavşan ve kaz yetiştiriciliğinde de kullanılan bir yöntemdir. İlk olarak arpa çimini suda yıkıyoruz. 3-4 defa suyunu değiştiriyoruz. 1 gün boyunca kapalı ortamda bekliyor. Üzeri kapalı şekilde beklediğinde çimleniyor. Ertesi gün açıyoruz tepsilere, kasalara koyuyoruz. Bunun proteini kökünde. Hayvan bunu yediğinde yaz mevsiminde dışarıda beslenmiş gibi olurken, aynı zamanda da daha yüksek protein alabiliyor" ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİNİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ
Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuzhan Erginbay ise "2018-2019 yıllarında Digor bölgemizde yüzde 70 oranında kuraklık gerçekleşti. Çiftçilerimiz hayvanlarını besleme sorunu yaşadılar. Bu da maliyetlerini etkiledi. Devamında birbirine paralel olarak kredi borçlarını bile ödeyemez hale geldiler. Bizim asıl amacımız; çiftçinin maliyetlerini düşürüp en kısa sürede çiftçimizi refah seviyesine kavuşturmak. 450 TL’den 80 TL’ye düşen maliyetlerle çiftçimizin karını arttırmak, bölgemizin kalkınmasını sağlamak özellikle dışarıya satılan gebe düvelerimizin satışını önlemektir. Bu çalışmalarımızda umarım ki başarıya ulaşacağız" diye konuştu. 

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