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AHIRDA YATAN BÜYÜKBAŞLAR DEPREMLE BİRLİKTE BÖYLE AYAĞA KALKTI
-Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada Taylan ERGÜN/İSTANBUL,() Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı. İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana...
GENEL 27.09.2019, 09:30
-Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada
Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()
Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.
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