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Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

ANTALYA'da 4 yıl önce break dans yaptığı sırada düşerek boyundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), yatağa bağlı kalsa da pes etmedi. Kara, telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak çektiği videolarla fenomen oldu. Kara'nın video...

GENEL 11.11.2019, 11:03
ANTALYA'da 4 yıl önce break dans yaptığı sırada düşerek boyundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), yatağa bağlı kalsa da pes etmedi. Kara, telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak çektiği videolarla fenomen oldu. Kara'nın video izleme kanalının, 33 bin 400 abonesi var.

Antalya'da yaşayan Ürkiye ve Mehmet Kara çiftinin en küçük oğlu Emre, Akdeniz Üniversitesi Doğalgaz Isıtma Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun oldu. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda sahne görevlisi olarak çalışan Emre Kara, müziğe ilgisinden dolayı 2013 yılında break dansa merak sardı. Kara, bir süre sonra Ankara ve İstanbul'da dans yarışmalarına katıldı. 2015 yılında break dans yaptığı sırada, boynunun üstüne düşen Kara'nın, omuriliğindeki C4 ve C5 kemiği kırıldı. Boynundan aşağısını kullanamayan Emre Kara, sadece başını hareket ettirse de yaşam sevincini kaybetmedi.

Yatağa bağımlı kalan Kara, bir gün ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi ise dudaklarının arasına yerleştirmesini söyledi. Ağzıyla kalemi hareket ettirmeyi başaran Kara, Youtube'a girerek video izlemeye başladı. Youtube'da kendi kanalını açan Emre Kara, oynadığı çeşitli oyunları buraya yüklemeye başladı. Kara'nın çektiği videolar, binlerce kişi tarafından beğenildi. Kısa sürede fenomen olan Emre Kara, beyin takip cihazı alarak yeni videolar çekmek istiyor.

YOĞUN BAKIMIN EN UZUN MİSAFİRLERİNDEN BİRİ OLDU

Emre Kara, "Break dans yaptığım sıralarda hep beton zemine düşüyordum ama hiçbir şey olmuyordu. Bir gün mindere düştüm ve boynum kırıldı. Olacağı varmış. C4 ve C5 kemiklerim kırıldı. 2 gün hastanede platin sırası bekledim. Ameliyat oldum. 34 gün yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımın en uzun misafirlerinden biri bendim. Burnumdan besleniyordum. Çok şükür o zor günleri atlattım" dedi.

AĞZIYLA TELEFON KULLANARAK FENOMEN OLDU

Şu an makineye bağlı kalmadığını belirten Kara, evindeki havalı yatakta yatarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Kara, “Omzumdan aşağısını hala hissetmiyorum. Daha öncesinde 'bağlasan durmaz' dedikleri tarzda bir hayatım vardı. Yatmaktan artık çok sıkıldım. Dokunmatik kalemli bir telefonum vardı. Bir gün ağabeyimden telefonumu istedim. Telefonun kalemini ağzımla kullanıp kullanamadığımı denedim. Kullanabildiğimi farkedince,  telefonda oynadığım oyunda da denedim ve başarılı oldum" diye konuştu.

'BENİ DURDURABİLECEK KİMSE TANIMIYORUM'

Kara, “'Benden Youtuber olur mu?' diye düşündüm. Çeşitli videolar izledim. Nasıl olacağımı keşfettim. Yarı profesyonel youtube kanalı açtım. Emeklerimin karşılığında 33 bin 400 abonem var. Benim için çok büyük bir başarı ama hedeflediğim rakam bu değil. İlk önce 100 bin, sonra milyonlara ulaşmak istiyorum. Kendimden başka beni durdurabilecek kimse tanımıyorum" dedi.

ŞEBNEM FERAH'LA TANIŞMAK İSTİYOR

Emre Kara, kendisi gibi yatağa bağlı kalan kişilere tek engelin kendileri olduğunu vurguladı. Şebnem Ferah hayranı olduğunu belirten Kara, ünlü şarkıcının fotoğraflarıyla odasını donattığını söyledi. Geçirdiği kaza sonrasında Şebnem Ferah'ın 'Emreciğime! Her şey daha güzel olacak Sevgilerle!' yazılı 'Od' albümünü kendisine gönderildiğini anlatan Kara, “Defalarca Şebnem Ferah'a ulaşmayı denedim ama ulaşamadım. En büyük isteklerimden biri Şebnem Ferah'la tanışmak" dedi.

Hedeflerine daha ulaşmadığını vurgulayan Kara, “Beyin takip cihazı diye bir şey buldum. Baş hareketleriyle bilgisayarları kullanma programları var. Onlara ulaşmaya çalışıyorum ama çok pahalı ürünler. Youtube'dan yüklü miktarda gelir elde ettikten sonra o cihazı almak istiyorum" dedi.

EN BÜYÜK DESTEK AİLESİNDEN

Baba Mehmet Kara ise, “Emre kaza geçirdikten sonra arkadaşları hiç yalnız bırakmadı. Yatağa, tekerlekli sandalyeye bağlı kalan kişiler, Emre'yi örnek alsın. Emre boynundan aşağısını hareket ettiremese de hayata tutundu" dedi. Anne Ürkiye Kara da “Emre'nin günlük ihtiyaçlarına yardımcı oluyorum. Çok zor günler yaşadık. Ama bu günümüze çok şükür. Emre gibi olanlara acil şifalar diliyorum" dedi.

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