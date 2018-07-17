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AGÜ Rektörü: Örgütün gelişmesini seyredenler, lanetleme yarışına girdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ABDULLAH Gül Üniversitesi'nce (AGÜ) düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Son dönemde herkes, bu örgütü lanetleyen...

AGÜ Rektörü: Örgütün gelişmesini seyredenler, lanetleme yarışına girdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ABDULLAH Gül Üniversitesi'nce (AGÜ) düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Son dönemde herkes, bu örgütü lanetleyen bir yapı içine girdi. Bu örgütün gelişmesini seyredenler, şimdi de örgütü lanetleyerek, bir yarış içinde bulunuyor" dedi.
AGÜ Sümer Kampüsü'nün konferans salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Çelenk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
'15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programında konuşan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, darbe girişiminin, hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirterek, "Biz akademisyenler olarak olaylara akademik perspektiften bakarak, dünya ile paylaşmak zorundayız. Yani olaylara akademik ve soğukkanlılıkla bakmalıyız. 40 sene ve daha ötesine yayıldığı söylenen bir yapı var. O dönemin iyi incelenmesi lazım. 15 Temmuz bir şeylerin sonucu olarak ortaya çıktı. Bunun iyi şekilde analiz edilmesi ve özeleştiri yapılması lazım; çünkü yeni 15 Temmuzlar yaşanmasın" diye konuştu.
'YILLARCA YAPILMIŞ PLAN VAR'
"15 Temmuz, olayı aksiyona döktükleri bir gün" diyen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:
"Burada belki yıllarca yapılmış bir plan var. Darbe girişiminin planlanmasından itibaren aksiyona geçişin incelenmesi lazım ki bir daha bu girişimler olmasın. Son dönemde herkes, bu örgütü lanetleyen bir yapı içine girdi. Bu örgütün gelişmesini seyredenler, şimdi de örgütü lanetleyerek, bir yarış içinde bulunuyor. Bu noktada soğukkanlı olarak olayları iyi analiz etmemiz lazım. 15 Temmuz sonrası bu örgütle iyi mücadele edebiliyor muyuz; ona bakmamız lazım. Bu olaylardan ders çıkararak, buna benzer örgütlerin yapılanmasına izin vermemeliyiz. İnşallah bu tür olaylar ülkemizde son olur ve bir daha yaşamayız."
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Çelenk ise 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili konferans verdi.

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