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Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas'a(10) devretti. Berivan da Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek, "Bolu Belediye Başkanı,...

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas'a(10) devretti. Berivan da Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek, "Bolu Belediye Başkanı, kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın koltuğuna, 15 Nisan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas oturdu. Doğuştan sol gözü görmeyen Abbas, başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra, Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a seslendi. Abbas, Özcan’a, "Bolu Belediye Başkanı, kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.
Başkan Savcı Sayan da bugünün çocuklara hediye edilen önemli bir gün olduğunu belirterek, "Berivan bu ülkede Suriyeli bir çocuk olarak eğitim öğretim görüyor. Türkiye’deki kardeşleri onu kucaklıyor. Tüm Türkiye’deki kardeşleri adına ben belediye başkanlığı koltuğunu ona devrediyorum. Ne yazık ki bugün, 'Atatürk’ün askeriyim' diyen insanlar, Bolu Belediye Başkanı, Berivan gibi çocukların ekmeğini kesmeye çalışıyor. Bu da bir tezattır, bir çelişkidir. Bunu Türk halkının vicdanına bırakıyorum.  Berivan’ın ilk talimatı, kendi ağzından ilk sözleri bizleri çok duygulandırdı; 'Göçmenlere sahip çıkın' diye. Aynı zamanda içine oturmuş ki Bolu Belediye Başkanı'na 'kardeşimin ekmeğini kesme' diye mesaj gönderdi. Umarım büyüklerden ders almayan Bolu Belediye Başkanı küçüklerden ders alır" diye konuştu.
Savcı Sayan daha sonra çocuklara hediye ve çiçek verdi.

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