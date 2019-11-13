banner314

banner325

Son Dakika

Ağrı’da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak

AĞRI kent merkezindeki ahırlar, kentsel dönüşümle il dışına taşınacak. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ahırların temeli Mart 2020’de atılacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projenin Türkiye’de bir ilk ve model olacağını...

GENEL 13.11.2019, 13:06
Ağrı’da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak
AĞRI kent merkezindeki ahırlar, kentsel dönüşümle il dışına taşınacak. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ahırların temeli Mart 2020’de atılacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projenin Türkiye’de bir ilk ve model olacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi ahırların kent dışına çıkarılacağı vaadinin gerçekleşmesi için ilk adım atıldı. Bin 300’e yakın ahırın etap etap dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım Mart 2020’de atılacak. Geçen hafta Ağrı’yı gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da destek verdiği proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak. İlk etapta kent merkezindeki bin 300 ahırdan 416’sı buraya taşınacak.

AĞRI PİLOT İL SEÇİLDİ

Seçimde Ağrılılara ahırları şehrin dışına taşıyacakların dair taahhütte bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı merkezde yaklaşık bin 300’e yakın bir ahır mevcut. Bu Ağrı’nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza gerekli girişimlerde bulunduk konuyu arz ettik, kendileri de çok makul buldu. Dolayısıyla Ağrı pilot il seçildi" dedi.

TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK

İlk kazman Mart ayında vurulacak projeyle Ağrı’nın hayvancılık sektörünün merkezi haline geleceğini ifade eden Sayan, "Proje, Türkiye’de bir ilk ve  bir model olacaktır. Bu model belki bütün Türkiye’deki diğer hayvancılıkla uğraşan illere de öncülük edecek bir proje olacaktır. Çok geniş kapsamlı, inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle sayın bakanlarımızın girişimleriyle bütün Türkiye’ye model olacak. Hayvancılık sorununun önemli bir kısmının Ağrı’da çözüleceğine inanıyoruz. Bin 300 dönümlük alanda ilk olarak 416 ahır yapılıyor. 25-75-100 başlık ahırların yanışına sosyal donatıları, çoban evleri, kafeteryası olacak. Hayvan pazarlaması için gelen insanların pazarlık yapabilecekleri yerler bulunacak" diye konuştu.

HAYAL ETTİĞİM PROJEYDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen hafta Ağrı’da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Sayan, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, hem ilimizi güzel bir şehir görünümüne kavuşturuyoruz hem de hayvancılığı daha da çok geliştiriyoruz. Türkiye’nin dışarıya bağımlılığını bir nebzede olsa, ben Ağrı’yla, Ağrı’da yapılacak hayvancılıkla çözüleceğine inanıyorum. Benim hayal ettiğim büyük bir projeydi, bu projeyi canı gönülden sahipleniyorum. İnşallah en kısa zamanda bu projenin örneğini bütün Türkiye’de göreceğiz. Her şeyden önce Ağrı bölgede hayvancılık anlamında ilk sırada olan bir il, hayvancılığın merkezi olacak Ağrı’da ticaret canlanacak. Sınır bir iliz, İran ve diğer komşu ülkelerden de hayvancılık merkezi olarak Ağrı’ya ithalat ve ihracat anlamında bir canlılık kazandırılacak. Ağrı’nın yapacağı hizmetler bütün Türkiye’de hissedilecek. Yani Türkiye’nin et ihtiyacı anlamında, hayvan üretimi anlamında büyük bir eksiklik giderilecek."
 

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6