Ağrı'nın yüksek kesimlerinde 3 metre karla mücadele

AĞRI İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 550 rakımlı Taşlıçay'ın Tanyolu köyü ve Yaylacık mezrası ile Balıklı Göl'e ulaşımı sağlayan yolu, aralıksız 5 günlük çalışmayla ulaşıma açtı.Ağrı'da yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, çalışmaların aralıksız 24 saat devam ettiğini belirtti. Balıklı Göl, Tanyolu köyü ve Yaylacık mezrasına ulaşımı sağlayan yolun 5 günlük çalışmayla açıldığını ifade eden Tenekeci, 3 iş makinesi ile 4 acil destek aracının bölgede görev yaptığını söyledi. Tenekeci, "Burası 2 bin 550 rakıma sahip olduğu için yüksek bir kesim ve fırtınanın çok sık aralıklarla tekrar ettiği bir bölge. İdaremiz, mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına bağlı olarak çalışıyor. Çalışmaların bulunduğu noktada fırtına sürekli yolu kapadığı için buradaki işimizde bir süreklilik gerektiriyor. Buna karşı karla mücadele kapsamında ovada bir sıkıntımız yok. Dağlık kesimlerde çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin en genç ve güçlü araç filosuyla vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. 5 gündür burada her türlü fedakarlığı gösteren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, çünkü karla mücadele aynı zamanda bir fedakarlık ve gönül işidir" dedi.

FOTOĞRAFLI