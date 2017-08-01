Ağrı'dan Bilecik'e, Kürtçe türkülerle asker uğurlaması

AĞRI’nın Eleşkirt İlçesi'nde Taner Kalabaş, arkadaşları tarafından vatani görevini yapacağı Bilecik'in Söğüt İlçesi'ne Kürtçe türküler eşliğinde kına yakılarak uğurlandı.Eleşkirt'te tanınan ailelerden MHP ilçe eski başkanı Mahmut Kalabaş, oğlu Taner Kalabaş için ailesi ve arkadaşları asker uğurlama gecesi düzenledi. Evlerinin bahçesine Türk Bayrağı asan Kalabaş için yerel sanatçılar konser verdi. Kürtçe müzik eşliğinde düzenlenen eğlencede gençler meşaleler yakıp halaylar çekti. Havai fişek gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. Gençler halay çekerken 'En büyük asker bizim asker' diye tezahürat etti. Asker gecesi, Taner Kalabaş'ın ellerine kına yakılması ise son buldu.Vatani görevini Söğüt'te yapacak olan Taner Kalabaş, "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Taburuna vatani görevi yapmak için gidiyorum. Bu güzel uğurlama gecisini düzenleyen aileme ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi İyi ki var" dedi. Taner'in babası Mahmut Kalabaş ise yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"Bir babanın en büyük 3 şeyi var bu dünyada; Çocuğun dünyaya gelmesi, askere gitmesi ve evlenmesidir. Çocuğun askere gönderilmesi en büyük onurumuzdur. Bayrağı, devleti, Türkiye'ye sahip çıkması bizimde burada rahat yatmamız demektir. Ne mutlu bana ki oğlumu askere gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

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