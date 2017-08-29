'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve 2 yıldan beri tırmanışlara yasaklanan deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın turizme açılması istendi.Ağrı Valiliği, artan terör olayları nedeniyle 2015 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan askeri operasyonları gerekçe göstererek Ağrı Dağını 'özel güvenlik bölgesi' ilan etmişti. Ardından güvenlik güçleri, Ağrı Dağı'nı PKK'lı teröristlerden temizlemek için havadan ve karadan çok sayıda operasyon düzenlendi. Ağrı Dağı'nın kuzey tarafına da Iğdır'da konuşlanan özel eğitimli jandarma komandolar, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisinin katıldığı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Türkiye, İran ve Ermenistan sınırının kesiştiği Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası, Kadıtepe (Meşelik) bölgeleri, görevli unsurlarca arandı. 19 Temmuz 2017 günü bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üstünde 2 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.29 Temmuz 2017 tarihinde ise Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında PKK terör örgütü tarafından arazide kulanılmış, AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi bulundu.Yaklaşık 2 yıldan bu yana Ağrı'ya terör yüzünden çıkamayan Türk dağcılar, İran'ın Demovent (5671 m) ve Gürcistan'ın Kazbek (5047 m) dağlarına tırmanmak zorunda kaldılar. Ağrı Dağı'nın terör örgütü militanlarından tamamen temizlendiğine işaret eden dağcılar ve turizmciler, dağın yeniden turizme kazandırılmasını istediler. Dağ rehberleri ve turizimciler, "1998- 2015 yılları arasında tırmanışa, 2002 yılında turizme açılan ülkemizin göz bebeği Ağrı Dağı 2 yılı aşkın süredir kapalı ve tırmanış yasak. Özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde Ağrı Dağı'na Doğubayazıt ve Iğdır rotasından tırmanış yapmak isteyen yabancı dağcılar, bir an önce Ağrı Dağı'nın turizme açılmasını istiyor. Türk dağcılar olarak bizler de Ağrı'ya tırmanmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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