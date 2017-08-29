Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Ağrı Dağı'nın turizme açılması istendi

'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve 2 yıldan beri tırmanışlara yasaklanan deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın turizme açılması istendi. Ağrı Valiliği, artan terör olayları nedeniyle 2015 yılının...

Ağrı Dağı'nın turizme açılması istendi
'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve 2 yıldan beri tırmanışlara yasaklanan deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın turizme açılması istendi.
Ağrı Valiliği, artan terör olayları nedeniyle 2015 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan askeri operasyonları gerekçe göstererek Ağrı Dağını 'özel güvenlik bölgesi' ilan etmişti. Ardından güvenlik güçleri, Ağrı Dağı'nı PKK'lı teröristlerden temizlemek için havadan ve karadan çok sayıda operasyon düzenlendi. Ağrı Dağı'nın kuzey tarafına da Iğdır'da konuşlanan özel eğitimli jandarma komandolar, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisinin katıldığı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Türkiye, İran ve Ermenistan sınırının kesiştiği Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası, Kadıtepe (Meşelik) bölgeleri, görevli unsurlarca arandı. 19 Temmuz 2017 günü bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üstünde 2 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.29 Temmuz 2017 tarihinde ise Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında PKK terör örgütü tarafından arazide kulanılmış, AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi bulundu.
Yaklaşık 2 yıldan bu yana Ağrı'ya terör yüzünden çıkamayan Türk dağcılar, İran'ın Demovent (5671 m) ve Gürcistan'ın Kazbek (5047 m) dağlarına tırmanmak zorunda kaldılar. Ağrı Dağı'nın terör örgütü militanlarından tamamen temizlendiğine işaret eden dağcılar ve turizmciler, dağın yeniden turizme kazandırılmasını istediler. Dağ rehberleri ve turizimciler, "1998- 2015 yılları arasında tırmanışa, 2002 yılında turizme açılan ülkemizin göz bebeği Ağrı Dağı 2 yılı aşkın süredir kapalı ve tırmanış yasak. Özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde Ağrı Dağı'na Doğubayazıt ve Iğdır rotasından tırmanış yapmak isteyen yabancı dağcılar, bir an önce Ağrı Dağı'nın turizme açılmasını istiyor. Türk dağcılar olarak bizler de Ağrı'ya tırmanmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314