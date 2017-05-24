Ağrı'da yağmurda şehit ailesinin eski evi yıkıldı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI'da sağanak yağmur sırasında, 1998 yılında Bitlis'te vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Cengiz'in ailesinin oturduğu apartmanın yanındaki eski evleri yıkıldı.

Şiddetli yağışlar Ağrı kent merkezinde gece boyu etkili olurken, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde tek katlı eski evin bir bölümü saat 06.30 sıralarında göçtü. Hasar gören bu evin, Bitlis'te 1998 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Cengiz'in ailesine ait olduğu ortaya çıktı. Şehidin annesi 73 yaşındaki Gülizar ve 75 yaşındaki Hasan Cengiz ve kardeşlerinin yandaki apartmanda oturdukları, eski evde göçükle birlikte bazı eşyanın zarar gördüğü belirtildi.

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