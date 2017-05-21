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Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağından geçen 70 küçükbaş hayvan, sulara kapılarak telef oldu. Uzun süredir bölgeyi etkili olansağanak yağışlar, dün...

Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağından geçen 70 küçükbaş hayvan, sulara kapılarak telef oldu.
Uzun süredir bölgeyi etkili olansağanak yağışlar, dün öğleden sonra Balıkgöl yakınlarında bulunan köylerde etkisini arttırdı. şİDDETLİ Yağmur, Tutak Köyü'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Hayvanları otlatmaya götüren çobanlar, yağmurun bastırmasıyla köye dönmek zorunda kaldı. Çobanlar, köye 15 kilometre uzaklıktaki dereden geçip köye ulaşmak isterken, hayvanlardan 70'i  dereden taşan sel sularına kapılarak telef oldu. Hayvanların telef olduğunu duyan köylüler, bölgeye yürüyerek gitti.
Tutak Köyü Muhtarı Mahmut Yıldız, "Dün saat 16.00 sıralarında yağmur aniden bastırdı. Çobanlar köylülere ait küçükbaş hayvanları köye getirmek üzere yola çıkarmış. Bu sırada taşan dere yatağından gelen sel suları 70 hayvanın telef olmasına sebep olmuş .Çok üzüldük. Çünkü bu hayvanlar hepsi maddi durumu iyi olmayan ailelelere ait" dedi.

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