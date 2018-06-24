Ağrı'da 3 kişi, sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalıştı

AĞRI'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaları yönlendirmesi yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi için kentteki 100'üncü Yıl İsmet Ömeroğlu İlkokulu'nda oy kullanmaya gelen 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerde sahte oy pusulası ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şahısların önceden temin edip yanlarında getirmiş oldukları, muhtemelen internet çıktısı olduğu düşünülen ve önceden parti ile cumhurbaşkanlığı tercih bölümleri mühürlenmiş, seçim kurulu mührü bulunmayan sahte pusula ile oy kullanma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya teşebbüs eden şahsı, HDP müşahidinin sahte pusulayı kimse görmeden cebine koyması şeklinde yönlendirdiği ve uyarıda bulunduğu tespit edilmiş olup, şahıslarla ilgili işlem başlatılmıştır."