Ağrı Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Işın: Hiçbir hizmet yok

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Musa Işın, "Ben dünden beri bakıyorum Belediye yok. Hiçbir şey yok, hiçbir hizmet yok, hiçbir çalışma yok" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alınması üzerine Ağrı Belediye Başkanlığı'na kayyum atanan Vali Musa Işın, aralıklarla düzenlediği yaptığı toplantıların bir benzerini, görevinin ilk gününde Gazi Mahellesi'nde düzenledi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Zeki Aydemir taziyevinde Musa Işın, güne yöreye özgü üzerine eritilmiş tereyağı dökülen ve yaklaşık 12 saatte pişen etli bulgur pilavı olan 'Halise' yemeği yiyerek başladı. Sorunları dinleyen Musa Işın, "Aslında olmayan bir Belediyeyi devraldık. Ben dünden beri bakıyorum Belediye yok. Hiçbir şey yok, hiçbir hizmet yok, hiçbir çalışma yok. Ben aslında kimseyi suçlamak istemiyorum. Eğer bir ilin sorumluluk hizmetlerini üstleniyorsan sorumluluk gereği, vicdan gereği, onu yapman gerekir. Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Yani kimsenin olmadığı bir belediyeyi devraldık. Ama halkımıza layık olmaya çalışacağız. Valilikte yaptığımız çalışmaların aynısını yaparak halkımızın taktirini kazanacağız. Bunu da göreceksiniz" diye konuştu.

Temizlik seferberliğine 92 araçla başladıklarını anlatan Musa Işın, "Her taraf çamur, her taraf kar. İnsanlar yürüyemiyor. Ya biz buna layık değiliz arkadaşlar. Halk sokakta rahat yürüyecek, Halk sokakta rahat geçecek. Kısa bir sürede temizlik işini bitireceğiz. ar yağdığı ikinci gün kar kaldırılacak, köy yolları gibi birinci gün temizlik yapılacak" dedi.

Kent merkezinde bugün başlatılan temizlik seferberliğine il ve ilçe özel idare müdürlükleriyle Karayolları'ndan alınan 92 iş makinesi katıldı. Cadde ve sokaklara giren iş makineleri ile kar ve çöpler kamyonlara yüklendi ve kent dışına çıkarıldı.



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