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Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı (2)

SAKIK: AĞRI'YI TÜRKİYE'NİN EN HUZURLU KENTİ YAPTIK İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Ağrı'yı Türkiye'nin en huzurlu kenti...

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı (2)

SAKIK: AĞRI'YI TÜRKİYE'NİN EN HUZURLU KENTİ YAPTIK

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Ağrı'yı Türkiye'nin en huzurlu kenti yaptıklarını savunan Sakık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kamuoyuna: Üç yıldır yürütmüş olduğum Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden bugün itibariyle alındım. Halkımızın bize bu sorumluluğu verdiği günden bu güne arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdiğimiz her proje ve her hizmetle, Ağrı'yı Türkiye'nin en huzurlu kenti yaptık. Alnımız açık, vicdanımız rahat. 2 Mart 1994'te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti. Fakat, bedeli ne olursa olsun, bu topraklarda bir gün barışı muhakkak inşa edeceğiz.
Ağrı'da bu süre zarfında birlikte çalıştığım tüm belediye emekçilerine, tüm arkadaşlarıma çok teşekker ediyorum. Hoşçakalın."   FOTOĞRAFLI

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