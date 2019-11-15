Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı (2)

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, zihinsel engelli öğrenci M.A.'nın darbedildiği 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde inceleme yaptı. Okul yönetimi ile görüşen Özer, olay hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Özer, olay nedeniyle 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Biz bu çocukların hem annesi hem de babasıyız. Devletin şefkat yüzünü ve büyüklüğünü gösteren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız. Olayı duyduğumuzdan itibaren Valimiz Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla o görüntü içerisinde gözüken tüm personelimiz hakkında adli ve idari tahkikat yaptık. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Görevli personellerimize el çektirdik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na giren hem kurum müdürümüz hem öğretmen hem de hemşireyi görevden uzaklaştırdık" dedi.

'BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ DE OLAYA EL ATTI'

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Özer, "Bu çocuklar devletimize emanettir. Bu işi yaparken yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Herkes müsterih olsun. Devletin sıcak ve şefkatli yüzünü çocuklarımıza her zaman sergileyeceğiz. Bu olayın tekrarlanmaması için ekstradan önlemler aldık, psikodestek sürecimiz devam edecek. Biz büyük bir alanda çalışan önemli bir bakanlığız. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a konuyla ilgili bilgi verdik. Devletimiz, bakanlığımız ve valiliğimiz olarak olayın üstündeyiz. Bakanlık müfettişlerimiz de olaya el attılar" şeklinde konuştu.

'ÇOCUĞUMUZUN VÜCUDUNDA YARA YOK'

Özer, mağdur öğrenci M.A. ile de görüştüğünü ifade ederek, "Ben yaşanan olaya maruz kalan çocuğumuzla görüştüm. Vücudunda herhangi bir yara yok ve keyfi yerinde. Biz her türlü önlemleri aldık" dedi.

Yasin DALKLIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

