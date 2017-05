AGİT heyeti konteyner kentte incelemelerde bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Göç Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda değerlendirmelerde bulunan AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos, uluslararası topluma Suriye'de barışın tesis edilmesi çağrısında bulunarak, "Artık bizim sözlerden eyleme geçmemiz lazım. Gerçekten barışın oluşturulmasına dair çabaları görmemiz lazım ki böylece ülkede barış tesis edilebilsin ve bu insanlar ülkelerine geri dönebilsin" dedi.

Sabah saatlerinde konteyner kente gelen AGİT Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos, Başkan Yardımcıları Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alain Neri, Göç Komisyonu Üyeleri Kyriakos Kyriakou Hadjiyianni, Georgios Varemenos, Mariette Tidei, AGİT PA Fransa Delegasyonu Anne De Boisseieu, uluslararası sekreterya görevlisi Farimah Daftary ve AGİT PA'nın diğer koordinatör ve sorumluları Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Konteyner Kent Yöneticisi Mehmet Türköz ile AFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. İlk olarak komisyona Zafer Özcan tarafından konteyner kent ve mülteciler hakkında bilgi verildi.

Sağlıktan eğitime, barınmadan gıda yardımına, sosyal aktivitelerden eğlenceye kadar bir şehir olması gereken her şeyin konteyner kentte mevcut olduğunu ifade eden Özcan, il genelinde kayıtlı toplam 97 bin 700 mülteci olduğunu ve bunun 23 bin 832'sinin konteyner kentte kaldığını söyledi.

Daha sonra AGİT PA Göç Komisyonu Üyeleri konteyner kenti gezdi. Seçimle göreve gelen konteyner kentin mahalle muhtarlarıyla sohbet eden komisyon üyeleri, okul, hastane ve kurs atölyelerinde incelemelerde bulundu. Suriyelilerden oluşan bir korodan Türkçe türküler dinleyip öğrencilerin gösterisini izleyen komisyon üyeleri, bol bol hatıra fotoğraf çekti. Takı atölyesindeki incelemeler sırasında komisyon üyesi İtalyalı Mariette Tidei, beğendiği bir kolyeyi 50 liraya satın aldı.

"SAVAŞIN BİTMESİNE KATKIDA BULUNUN"

AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos ve beraberindeki heyet Suriyeli aileleri de ziyaret etti. Bu ailelerden biri olan ve eşi rejim tarafından öldürülen 6 çocuk annesi Menal Şireyki, Türkiye'de kendilerine çok iyi baktıklarını belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konteyner kentin tüm görevlilerine teşekkür etti. Komisyon üyelerinden bir isteği olup olmadığının sorulması üzerine Şireyki, "Bizim isteğimiz sadece Suriye'de savaşın bitmesine ve ateşkes sağlanmasına katkıda bulunmanız, başka bir şey istemiyoruz. Burada hizmetler ne kadar sınırsız olsa dahi biz ülkemize döndüğümüz zaman daha rahat oluruz" dedi.

SANTOS: BU İNSANLARIN HAYATLARIN HEPİMİZ MESULUZ

Konteyner kentten ayrılmadan değerlendirmelerde bulunan AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos; Fransa, İtalya ve Yunanistan'daki kampları da ziyaret ettiklerini, tüm bu incelemelerin sonunda tavsiyelerden oluşan bir rapor hazırlayarak AGİT PA üyesi 57 ülkeye ulaştıracaklarını söyledi. Kampları ziyaret etmelerindeki amaçlarının ülkelerin deneyimlerinden ders çıkartmak ve bu çerçevede savaştan kaçan insanlara nasıl ev sahipliği yapılacağına dair modelleri tespit etmek olduğunu kaydeden Santos; "Bu çerçevede ne olup bittiğine dair incelemeler yaptık. Bunlara dair tavsiyeler hazırlayacağız ve geleceğe yönelik yararı olacağını düşündüğümüz bu tavsiyelerden bir rapor hazırlayacağız, bu rapor da üye ülkelere ulaştırılacak. Elbette ki bu sorun bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Biz ancak bu sorunu birlikte olabilir ve dayanış ruhu ortaya koyabilirsek, hep bir arada bu sorunlara cevap üretebilirsek ancak o zaman üstesinden gelebiliriz. Çünkü bu insanlar hepimizin sorumluluğunda ve hayatlarından hepimiz mesulüz" diye konuştu.

"GENÇ NESLİN KAZANILMASI İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VAR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Avrupa ile Türkiye'deki kampları arasındaki farkın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Esasında her ülkede uygulanan model birbirinden farklı. Dolayısıyla aslında her ülke bu insanlara ev sahipliği yapmak için kendi modelini geliştirmiş durumda. Ama şunu söyleyebilirim Türkiye için; gerçekten çok büyük bir çaba ortaya konuyor ve çok sayıda insana ev sahipliği yapılıyor. Çünkü Türkiye zaten baktığımızda en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ben esasında burada gördüklerim karşısında bu inanlara yalnızca barınma, sağlık, gıda ve koruma konusunda ortaya konan çabalardan memnun olmakla kalmadım aynı zamanda bu insanlara esasında bir genç neslin kazanılması için, geleceğe yönelik bu genç neslin geleceğinin kurtarılabilmesi için ortaya konan çok büyük bir çaba var. Bunları görmek bizi çok memnun etti. Çünkü eğitimde fırsat ve erişim bu gençlere sağlanabiliyor ve onlar için geleceğe yönelik bir fırsat ortaya konabiliyor, bunu görebilmek bizi çok memnun etti."

Uluslararası topluma ve liderlere de Suriye'de barışın inşa edilmesi yönünde çağrıda bulunan Santos, "Suriye'de barışın tesis edilmesine ihtiyaç var. Şu anda bu genç kızların, genç erkeklerin ülkelerine dönmesi için koşulların oluşturulmasına ihtiyaç var. Çünkü bizden talep ettikleri de bu, insanlar evlerine, yurtlarına dönmek istiyorlar. Dolayısıyla artık bizim sözlerden eyleme geçmemiz lazım. Gerçekten barışın oluşturulmasına dair çabaları görmemiz lazım ki böylece ülkede barış tesis edilebilsin ve bu insanlar ülkelerine geri dönebilsin" diye konuştu.

ÇELİK: "HUKUKİ GÖÇÜN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ GEEKİYOR"

AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Nur Çelik ise, komisyonun 3 gündür Türkiye'de olduğunu ve kampları ile şehir merkezlerinde mülteciler için oluşturulan imkanları gösterdiklerini söyledi. Her zaman bunun bir global insani kriz olduğunu ve bu nedenle tüm Avrupa Birliği dahil diğer tüm AGİT ülkelerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine dikkat çektiklerini ifade eden Çelik, sorumluluğun da sadece finansal anlamda katkılardan ibaret olmadığını kaydetti. Çelik, şöyle konuştu

"Bizim aslında daha fazla hukuki göçün önünü açmamız gerekiyor ki düzensiz göçü, insan kaçakçılığı faaliyetlerini ve mültecilerin hayatlarını kaybetmelerini engelleyebilelim. Tüm ülkelerin üzerine düşen kadar mülteciyi aslında bu süreçte misafir etmesi gerekir. Biz her yerde bunu söylüyoruz. 12 tane mülteci alan ülke var Avrupa'da ve bu yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Mülteciler bizim ülkemize gelmesin, sınırdaki ülkelerde kalsınlar da biz ne gerekiyorsa yapalım gibi bir yaklaşım var.”

FOTOĞRAFLI