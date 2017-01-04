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Ağıldaki yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda çıkan yangında, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Kargı Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda, bugün saat 04.00'te yangın çıktı....

Ağıldaki yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda çıkan yangında, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kargı Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda, bugün saat 04.00'te yangın çıktı. Bitişikteki evinde uyurken ağıldan gelen sesleri duyan Sarı, koşarak dışarı çıktı. Ağılın alevlere teslim olduğunu gören Sarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Daha sonra hayvanları kurtarmak için harekete geçen Sarı, itfaiye ekipleri gelene kadar hayvanların bir kısmını dışarı çıkarmayı başardı. Yangın 30 dakika süren müdahalenin ardından söndürüldü. Ağıldan çıkarılamayan 8 koç, 7 koyun ve 5 kuzu telef oldu. Kurtulan bazı hayvanların vücutlarında ise yanık oluştu. Yangının çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
'DEMİRLERE KAYNAK YAPMIŞTIK, KIVILCIMLAR SIÇRAMIŞ'
Büyük üzüntü yaşayan Sarı, ağıl kapısında yer alan demirlere dün akşam saatlerinde kaynak yaptırdığını anlatarak, "Kaynaktan çıkan kıvılcımlar samanın altında kalmış. Biz fark etmedik. Duman da çıkmadı. Akşam hayvanların sesine uyandık. Her yer alevdi. Koyunlardan 18 tanesini kurtarabildim. Ancak kapıda alev olunca hepsi gelemedi, 20 tanesi telef oldu" dedi.

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