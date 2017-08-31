AGD'den Arakan tepkisi

Mustafa OĞUZ / İZMİR, () - İZMİR'de Konak Meydanı'nda toplanhan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanların katledilmesini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube üyeleri, Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlara tepki için Konak Meydanı'nda buluştu. Grup adına basın açıklaması yapan AGD İzmir Şubesi Başkanı Fatih Yılmaz, Arakanlı Müslümanların yeni doğan bebekler ve çocuklar dâhil, tüyler ürpertici bir şekilde katledildiğini ya da insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu söyledi. İşkence ve katliamların sistematik bir şekilde uygulandığına dikkat çeken Yılmaz, "Her türlü temel hakkı yok sayılan, topraksız ve kimliksiz olarak yaşamaya çalışan Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde adeta sürek avına tabi tutulmaktadırlar. Geçtiğimiz yıllarda da benzer katliamlar yaşanmıştı. Bugün yaşanan süreç, faşist Myanmar hükümetine gösterilen tepkinin ve uygulanan yaptırımların son derece cılız olduğunu düşündürtmektedir. Şimdi biz diyoruz ki başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin yönetimleri yeniden ve daha kararlı bir biçimde harekete geçmelidir" dedi.

AGD üyeleri basın açıklamasının ardından hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanlar için dua edip, dağıldı.

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