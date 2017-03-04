Ağbal: Her oy Türkiye düşmanlarına gösterilen kırmızı kart

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, referandum kampanyasında bakanların katılacağı toplantılara izin vermeyen Almanya'ya tepki gösterdi. Ağbal, "Hadlerini bilecekler. Bu ülkenin artık eski Türkiye olmadığını herkes öğrenecek. 16 Nisan'da sandığa atacağınız her oy Türkiye düşmanlarına karşı gösterilen adeta kırmızı bir kart olacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Gebze Bayburt Platformu'nu ziyaret etti. Bakan Ağbal yaptığı konuşmada hemşerilerinden referandum için destek isteyerek, "Referandum süreci içerisindeyiz. Biz Ak Parti olarak, bu referandumun ülkemiz için, sizler için, hepimiz için hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz. Memleketimiz kalkınacak, memleketimiz büyüyecek. Hep beraber birlik ve bütünlük içerisinde bu ülkeyi kalkındıracağız. Ben hemşerilerimizden, Bayburtlulardan, hepinizden destek bekliyorum" dedi.

Bakan Ağbal, seçmen kütüğüne Bayburt'ta kayıtlı olanların da mutlaka 16 Nisan'da giderek oylarını kullanmasını isterken, "Kocaeli'nde nüfusu olup da Bayburtlu olan hemşerilerimizi de buraya getirin. Çok önemli bir referandum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu ülkeye hep beraber getireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmesi için büyümesi gerektiğini belirten Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Ülkemiz son 14 yılda olağanüstü bir şekilde kalkındı. Bizim bir inancımız var. 2023'e geldiğimiz zaman istiyoruz ki Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alsın. Bunun için ülkenin büyümesi lazım, kalkınması lazım, daha fazla yatırım yapmamız lazım. Genç kardeşlerimize daha fazla istihdam üretmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağız? Bu ülkenin yönetim sistemini değiştirerek yapacağız. Mevcut sistem sürdürülemez. Bugün parlamenter sistem diye bize söylenen sistem gerçek parlamenter sistem değil. Sanılanın aksine meclis güçlü değil. Mevcut sistem çok başlı. Yani aynı konuda hem hükümet yetkili, hem de ilk defa halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanı yetkili. Çok başlı bir yönetim var. Bizim ülke olarak kalkınmamız için çok daha hızlı karar alabilir ve sorunlara çok daha hızlı çözüm üretebilen bir hükümet yapısına ihtiyacımız var. Tam manasıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz lazım. Artık vatandaş sandığa gittiğinde o gün kendisini yönetecek iktidarı kendisi doğrudan doğruya seçsin. Araya bir takım vesait odakları girmesin."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yapacakları toplantılara izin vermeyen Almanya'ya tepki gösteren Ağbal, "Bazıları bizim bakanlarımızı Almanyalarda konuşturmamaya kalkıyor. Hadlerini bilecekler. Bu ülkenin artık eski Türkiye olmadığını herkes öğrenecek. Bu nedenle 16 Nisan'da sandıkta öyle bir evet diyelim ki içeride de dışarıda da dostu düşmanı Türkiye'nin gücünü görsün. 16 Nisan'da sandığa atacağınız her oy Türkiye düşmanlarına karşı gösterilen adeta kırmızı bir kart olacak. Sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

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