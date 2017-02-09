Ağaçtaki kitabı alıyorlar alamayanlara postalıyorlar

SON dönemde artan 'Askıda ekmek' başta olmak üzere daha çok gıda yardımına yönelik kampanyaların yanı sıra İzmir'de 'askıda kitap' kampanyası da başlatıldı. Karşıyaka Atakent Aysel Baysak Anaokulu'nun başlattığı 'Ağaçta Kitap Projesi' ile öğrenci ve veli dezavantajlı bölgedeki okullara kitap yardımı yapıyor.

Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyacı olan anaokulları ve anasınıfı öğrencilerini kitaplarla buluşturabilmek için bir proje geliştirdi. Öğretmenn ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla 'Ağaçta Kitap Projesi' uygulamaya konuldu. Projenin detaylarını anlatan Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulu Müdürü Gönül Özden, bunun yıl boyunca devam edeceğini söyledi. Özden, şöyle dedi:

"Amacımız; çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren kitapla tanıştırmak hem de dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin kitaba erişimini sağlamak. Ayrıca öğrencilerimizin de küçük yaşlarda yardımlaşma ve paylaşma duygusunu edinme açısından bir kazanımı oluyor. Kitap projesini öğrenci ve öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere projede bir ağacımız var. Bu ağacı zarflarla donattık. Zarfların içinde öğretmenlerimizin belirlediği kitap adı ve gideceği okulun adresi yazılı. Projemizi velilerimize duyurduk. Velilerimiz çocuklarıyla birlikte ağacımızdan istediği kadar zarfı seçerek, ilgili kitabı kitapçıdan alıyor yine zarfın içindeki adrese posta ile gönderdiler. Kitaplarına kavuşan her öğrencimiz de bize fotoğraflarını gönderiyor."

Müdür Gönül Özden, projelerinin başka okulların da dikkatini çektiğini, kendilerine ulaşan okulların projenin detayları ile ilgili bilgi alarak uygulamak istediklerini ilettiklerini anlattı.



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