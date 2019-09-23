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Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçe merkezinde çam ağacı üzerinde yavru kedi olduğunu fark edenler, belediyeye haber verdi. Gelen Bünyan Belediyesi Sokak Hayvanları...

GENEL 23.09.2019, 17:10
Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezinde çam ağacı üzerinde yavru kedi olduğunu fark edenler, belediyeye haber verdi. Gelen Bünyan Belediyesi Sokak Hayvanları ile Mücadele personeli Akın Ayerdem, ağaca tırmanarak, yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi, sağlık kontrolü için veteriner kliniğine götürüldü.

 

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