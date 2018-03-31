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Ağacı silkeleyip, mahsur kediyi açtıkları battaniyeye düşürdüler

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kedinin, ağaca çıkan bir bina görevlisinin dalları silkelemesiyle, aşağıda gerilen battaniyenin...

Ağacı silkeleyip, mahsur kediyi açtıkları battaniyeye düşürdüler

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kedinin, ağaca çıkan bir bina görevlisinin dalları silkelemesiyle, aşağıda gerilen battaniyenin üzerine düştüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki bir sitenin bahçesinde çıktığı 10 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çevre sakinleri seferber oldu. Bir bina görevlisi vatandaşların uyarısına karşın ağaca tırmandı. Aşağıdakiler de kedinin bulunduğu bölgenin altına battaniye gerdi. Görevlinin dalları silkelemesiyle birlikte kedi önce battaniyenin üzerine, ardından da yere düştü. Kendisini toparlayan kedi, hızla uzaklaştı. Vatandaşlar, görevliyi alkışlayarak kutladı. Bir süre sonra site sakinleri tarafından bahçede bulunan kedi, doyuruldu. 
Kedinin kurtarılması için verilen çaba, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. 

FOTOĞRAFLI

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