Ağaca yıldırım düştü; 22 koyun telef oldu

OSMANİYE’nin Sumbas İlçesinde ağaca yıldırım düşmesi sonucu 22 koyun telef oldu.Olay, Yeşilyayla Mahallesi Kayapınarı'nda meydana geldi. Ahmet Alasırt’a ait ağaç altındaki 22 koyun yıldırım düşmesi sonucutelef oldu. Koyunlarının telef olduğunu gören Alasırt, " Yağmur sonrası koyunlara bakmaya gittim. Ağacın altında koyunlarımın cansız yattığını gördüm. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım. Yıldırım düşmüş, Allah’tan gelene yapacak bir şeyim yok. Koyunlarımın borcunu dahi ödeyemedim. Çok üzgünüm" dedi.

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