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Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 2 ölü

İZMİT'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. Kazada sürücü olay yerinde yanındaki diğer kişi de 1hastanede yaşamını yitirdi.

Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 2 ölü

 İZMİT'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobil içerisinden çıkan yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Güneş yönetimindeki 54 PN 323 plakalı otomobil aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye katlandı. Kazada, Cumali Güneş ve Halil Uyanık hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Cumali Durmuş'un kalbi ambulansa alındığı sırada durdu, yapılan müdahaleye karşın yaşama döndürülemedi.Yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada otomobil içerisinden çıkan bir yavru köpeğe ise olay yerindeki vatandaşlar sahip çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmit'te yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen ve Cumali Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Halil Uyanık da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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