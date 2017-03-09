Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobil içerisinden çıkan yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Güneş yönetimindeki 54 PN 323 plakalı otomobil aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye katlandı. Kazada, Cumali Güneş ve Halil Uyanık hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Cumali Durmuş'un kalbi ambulansa alındığı sırada durdu, yapılan müdahaleye karşın yaşama döndürülemedi.Yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada otomobil içerisinden çıkan bir yavru köpeğe ise olay yerindeki vatandaşlar sahip çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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