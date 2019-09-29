Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Ağaç parçalarından eşya yapıyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Halil Sungur (72), topladığı ağaç parçaları ve köklerini işleyerek, eşyalara dönüştürüyor. Sungur, 40 yıl boyunca 110'un üzerinde eşya yaptığını söyledi. İslahiye merkeze 7 kilometre...
GENEL 29.09.2019, 16:15
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Halil Sungur (72), topladığı ağaç parçaları ve köklerini işleyerek, eşyalara dönüştürüyor. Sungur, 40 yıl boyunca 110'un üzerinde eşya yaptığını söyledi.
İslahiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçili Mahallesi'ne, 7 yıl önce emekli olduktan sonra yerleşen, 5 çocuk babası Halil Sungur, doğadan topladığı ağaç parçaları ile köklerini işliyor. Dekoratif ürünler, masa, sehpa, abajur ve tablo gibi kullanılabilir eşyalar yapan Sungur, evde bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi. Eşya yapmak için günlerce uğraştığını anlatan Halil Sungur, "40 yıl önce hobi olarak başladım. Yolda giderken görüp, 'Ben bundan şu şekli verebilirim' diye karar verdiğim ağaç parçalarını ve köklerini kucaklayarak veya arabama atarak evime getiririm. Hayal ettiğim şekli verebilmek amacıyla bazen günlerce uğraşıyorum. Emekli olduktan sonra daha fazla zaman ayırdığım ahşap işi, eşimi de kaybettikten sonra tek uğraşım oldu. Duyup, merak edip, beni görenler, yolda doğada bir ağaç parçası görseler hemen beni arayıp, 'Gel bak, işine gerekli olanları al' derler" dedi.
Yaptığı eşyaları sergilemek istediğini de dile getiren Halil Sungur, kendisine fırsat verilirse sergi açarak, eserlerini öğrencilerle paylaşmak istediğini kaydetti.
İslahiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçili Mahallesi'ne, 7 yıl önce emekli olduktan sonra yerleşen, 5 çocuk babası Halil Sungur, doğadan topladığı ağaç parçaları ile köklerini işliyor. Dekoratif ürünler, masa, sehpa, abajur ve tablo gibi kullanılabilir eşyalar yapan Sungur, evde bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi. Eşya yapmak için günlerce uğraştığını anlatan Halil Sungur, "40 yıl önce hobi olarak başladım. Yolda giderken görüp, 'Ben bundan şu şekli verebilirim' diye karar verdiğim ağaç parçalarını ve köklerini kucaklayarak veya arabama atarak evime getiririm. Hayal ettiğim şekli verebilmek amacıyla bazen günlerce uğraşıyorum. Emekli olduktan sonra daha fazla zaman ayırdığım ahşap işi, eşimi de kaybettikten sonra tek uğraşım oldu. Duyup, merak edip, beni görenler, yolda doğada bir ağaç parçası görseler hemen beni arayıp, 'Gel bak, işine gerekli olanları al' derler" dedi.
Yaptığı eşyaları sergilemek istediğini de dile getiren Halil Sungur, kendisine fırsat verilirse sergi açarak, eserlerini öğrencilerle paylaşmak istediğini kaydetti.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Çaykur Rizespor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|5
|7
|11. Kasımpaşa
|6
|7
|12. Trabzonspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|9
|7. Fatih Karagümrük
|6
|9
|8. İstanbulspor
|6
|9
|9. Altay
|6
|9
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Real Betis
|7
|8
|13. Getafe
|7
|7
|14. Levante
|6
|7
|15. Osasuna
|6
|7
|16. Celta de Vigo
|7
|6
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2