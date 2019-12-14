istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Ağaç köklerine elleriyle hayat veriyor

ANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), öğretmenliği döneminde ağaç köklerine şekil vermeye başladı. Yaklaşık 27 yılda çeşitli formlarda 80 heykel üreten Gökoğlan, "Doğada yok olmakta olan, çürümekte...

GENEL 14.12.2019, 10:41
ANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), öğretmenliği döneminde ağaç köklerine şekil vermeye başladı. Yaklaşık 27 yılda çeşitli formlarda 80 heykel üreten Gökoğlan, "Doğada yok olmakta olan, çürümekte olan ağaç köklerini toplayıp, onlara şekil vererek heykele dönüştürüyorum" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde doğan Selahattin Gökoğlan, 1974 yılında bitirdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde okurken, memleketinde ilginç bir ağaç kökü buldu. Okula götürdüğü ağaç kökünün arkadaşları tarafından ilginç bulunması üzerine Selahattin Gökoğlan, ağaç kökleri ve ahşaba değişik formlar vermeyi düşündü. Gereken aletlerin bir kısmını demirci dükkanlarında kendisi yapan Selahattin Gökoğlan, resim öğretmeni olarak görev yaptığı Hakkari, Erzurum, Manisa ve Antalya'da kendisine atölyeler kurarak çeşitli şekiller verdiği eserler oluşturdu. Gökoğlan, ağaç kökleriyle ağaç gövdelerini birleştirerek heykeller de yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Şefi olarak emekli olan Selahattin Gökoğlan, Antalya'ya yerleşti. Kışları Antalya merkezde, yazları ise Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde geçiren Selahattin Gökoğlan, buradaki evinin yanına kurduğu minik atölyede ahşaba hayat vermeyi sürdürüyor.

27 YILDA 80 HEYKEL YAPTI

Bir heykel için 6 ile 15 gün kesintisiz çalışan Gökoğlan, ağaç köklerinin yapısını, hareketini ve formunu inceleyip, kafasından belirli bir konu bulduktan sonra ağaç köklerine şekil veriyor. Kabuk ve fazla bölümlerini attığı ağaç köklerini yontarak, kazıyarak çeşitli formlara sokan Gökoğlan, büyüklüğü uygun olanları fırında pişiriyor. Ağaç kurdunu yok etmek için de bazı heykellere vernik, bazılarına kimyasal madde, bazılarına da boya süren Gökoğlan, konu olarak Anadolu'nun mitolojik yapısıyla günümüzdeki sosyal yaşam arasındaki bağları seçiyor. Toplumsal çelişkiler üzerine heykeller yapan Gökoğlan, bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Muğla başta olmak üzere birçok il ve ilçede 28 kişisel sergi açtı. Selahattin Gökoğlan'ın her heykelinin özel olarak yaptığı bir tablosu da bulunuyor.

 

Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9