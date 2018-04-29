Ağaç kökleri ve dallarından süs eşyaları üretiyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesinde 30 yıllık marangoz Süleyman Avcı (55), kurumuş ağaç kökleri ve dallardan, abajur, ayna, sehpa, masa ve takılar yapıyor. Avcı, "Yurt içinden oldukça güzel tepkiler aldım. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai'den de teklifler alıyorum" dedi.

Salihli ilçesinde uzun yıllar baba mesleği marangozluğu yaptıktan sonra kendisini doğadaki biyolojik ömrünü tamamlamış ağaç kökleri ve dallara yeniden hayat vermeye adayan Süleyman Avcı'nın yaptığı başta süs eşyaları olmak üzere ev dekorasyonunda kullanılan ürünlere, yurt dışından da teklif geliyor. Ölü ağaçlara adeta tekrar can veren Avcı'nın yaptığı işler, beğeni topluyor.

Kendisine ait arazi içerisinde oluşturduğu 'Antik Dekor ve Botanik' adlı işyerinde üretime başlayan Avcı, "İnsanların sobada yakmaya tenezzül dahi etmedikleri ağaç dalları, derenin içerisinde yuvarlanan ağaç kökleri bile benim için onlara yeniden hayat vermeye değer. Süs eşyalarımın ana malzemeleri ceviz, meşe, kestane, zeytin dalları veya bu ağaçların kökleri. Görselliği veya işlenişi güzel olabilecek her türlü ağaç kökü veya dallardan faydalanabiliyorum. Yaptığım çalışmalar arasında oyuncaklar, tabureler, aynalar, abajurlar, sehpalar ve masalar da mevcut. Yaptığım eserlerin çok otantik olduğunu düşünüyorum. Sanat yapmıyorum ama adeta birer sanat eseri ürettiğimi düşünüyorum. İşyerimi ziyarete gelenlerden çok olumlu ve güzel tepkiler alıyorum. Çünkü doğanın bize armağan ettiği bu güzellikleri tekrar işlemeyi çok seviyorum. Güzel bir eser ortaya çıkartmak için o esere gönlünü vereceksin, sevgini sunacaksın. Ben de bunu yapıyorum" dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Yaptığı ürünlere ilgiden memnun olduğunu söyleyen Avcı, "Gerek evler için, gerekse işyerleri için tasarlamaya başladığım dekoratif malzemelere güzel bir ilgi söz konusu. Hatta yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai'den de dekoratif ürünlerim için talepler var. İnşallah kısa süre içerisinde de yurt dışında satış yapmayı planlıyorum" dedi.

Özellikle zeytin ağacını işlemesini çok sevdiğini belirten Avcı, "Zeytin ağacı benim için gerek kolay işlenmesi, gerekse farklı dekoratif malzemelerin yapımında bana kolaylık sağlaması açısından çok önemli. Zeytin ağacından küpe ve kolye de yapmaya başladım. Bu da oldukça ses getirdi. Özellikle bu konuya ağırlık vermeyi düşünüyorum. Kadınlar, artık metale, plastiğe paydos diyecekler. Çünkü zeytin ağacından yaptığım küpe ve kolyeler hem çok şık, hem de çok gösterişli" diye konuştu.



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