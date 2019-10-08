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Ağaç dallarını sanata dönüştürüyor
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde besicilik yapan Refik Akyörük (71), evinin bahçesine kurduğu atölyede ağaç dallarına hayat vererek hayvan heykelleri yapıyor. Atölyesi eserlerle dolan Akyörük, "Gün içinde kendi keçilerimi otlatmaya gidiyorum,...
GENEL 08.10.2019, 09:42
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde besicilik yapan Refik Akyörük (71), evinin bahçesine kurduğu atölyede ağaç dallarına hayat vererek hayvan heykelleri yapıyor. Atölyesi eserlerle dolan Akyörük, "Gün içinde kendi keçilerimi otlatmaya gidiyorum, geldiğimde ise bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten, kuşa her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim" dedi.
Malkara'nın Karacahalil mahallesi'nde besicilik yapan 3 çocuk 5 torun sahibi Refik Akyörük, 10 yıl önce evinin bahçesine kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Akyörük, bastonun yanı sıra hayvan figürleri de yaparak hobisini geliştirdi. Kurt, deve, yılan, keçi ve eşek gibi figürler yapan Akyörük, kendi kendine öğrendiği ve geliştirdiği mesleğinde, yaklaşık 80 eser ortaya çıkardı. Evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışmalarına devam eden Refik Akyörük'ün tek hedefi yaptığı eserlerin bir müzede sergilenmesi.
'HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM'
Ormandan getirdiği ağaç dallarına hayat veren Akyörük, yaptığı hayvan figürlerinden ortaya çıkan eserlerden büyük zevk aldığını söyledi. Akyörük, "Ben daha önce hayvanlarım için kümes yapardım. Daha sonra bir arkadaşımı baston yaparken gördüm ve dikkatimi çekti. Ağaçtan baston yaparken hayvan figürlerini oymaya başladım. Bundan 10 yıl önce 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Ben ilkokul mezunuyum bu işin hiçbir eğitim almadım. Gün içinde kendi keçilerimi otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten, kuşa her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim. Hayvan figüründen ziyade insan heykeli de yapıyorum. Ağaçtan her şey yapabilirim. Çevre köylerden ve Tekirdağ'dan yaptığım heykelleri görmek için geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Son olarak Nasrettin Hoca'nın heykelini yaptım. Öğrenciler tiyatro oyununda kullandılar. Tek istediğim bu yaptıklarımın bir müzede sergilenmesi" dedi.
Malkara'nın Karacahalil mahallesi'nde besicilik yapan 3 çocuk 5 torun sahibi Refik Akyörük, 10 yıl önce evinin bahçesine kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Akyörük, bastonun yanı sıra hayvan figürleri de yaparak hobisini geliştirdi. Kurt, deve, yılan, keçi ve eşek gibi figürler yapan Akyörük, kendi kendine öğrendiği ve geliştirdiği mesleğinde, yaklaşık 80 eser ortaya çıkardı. Evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışmalarına devam eden Refik Akyörük'ün tek hedefi yaptığı eserlerin bir müzede sergilenmesi.
'HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM'
Ormandan getirdiği ağaç dallarına hayat veren Akyörük, yaptığı hayvan figürlerinden ortaya çıkan eserlerden büyük zevk aldığını söyledi. Akyörük, "Ben daha önce hayvanlarım için kümes yapardım. Daha sonra bir arkadaşımı baston yaparken gördüm ve dikkatimi çekti. Ağaçtan baston yaparken hayvan figürlerini oymaya başladım. Bundan 10 yıl önce 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Ben ilkokul mezunuyum bu işin hiçbir eğitim almadım. Gün içinde kendi keçilerimi otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten, kuşa her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim. Hayvan figüründen ziyade insan heykeli de yapıyorum. Ağaçtan her şey yapabilirim. Çevre köylerden ve Tekirdağ'dan yaptığım heykelleri görmek için geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Son olarak Nasrettin Hoca'nın heykelini yaptım. Öğrenciler tiyatro oyununda kullandılar. Tek istediğim bu yaptıklarımın bir müzede sergilenmesi" dedi.
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