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Ağaç dalından sanat eserine: Devrek bastonları

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinden adını alan ve 250 yıllık tarihi bulunan 'Devrek' bastonlarının ünü dünyaya yayılıyor. 100 TL'den binlerce liraya çıkan fiyatlarıyla alıcı bulan bastonlar, dünya liderlerine de hediye ediliyor. Zonguldak'ın...

GENEL 28.10.2019, 09:54
Ağaç dalından sanat eserine: Devrek bastonları
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinden adını alan ve 250 yıllık tarihi bulunan 'Devrek' bastonlarının ünü dünyaya yayılıyor. 100 TL'den binlerce liraya çıkan fiyatlarıyla alıcı bulan bastonlar, dünya liderlerine de hediye ediliyor.
Zonguldak'ın Devrek ilçesiyle özdeşleşen ve özellikle yılan figürleriyle dünyaca ün yapan Devrek bastonu, kızılcık ağacının dallarından yapılıyor. Devrek bastonu, birbirinden farklı figürlerle ustaların ellerinde hayat buluyor. 250 yıllık tarihiyle kimi zaman bir aksesuar kimi zaman dayanak olarak kullanılan Devrek bastonunun ünü dünyaya da yayıldı. Özellikle dünya liderlerine aksesuar olarak hediye edilen Devrek bastonlarında öne çıkan figür ise gücü temsil eden, kurt, at, aslan ve kartal başları oldu.
Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda stant açılarak sergilenen bastonlara özellikte orta yaş üstü ziyaretçilerin ilgi gösterdiği dikkati çekti.
GÜCÜ SİMGELİYOR
Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık, bastonun tarih boyunca gücü simgeleyen bir aksesuar olduğunu söyledi. Tansel Işık, özellikle günümüzde dünya liderlerine hediye amaçlı verilen bastonların yapımının istenen özelliklere göre 6 aya kadar sürebildiğini kaydetti.
100 TL'DEN BİNLERCE LİRAYA KADAR BASTON VAR
Bastonların kızılcık ağacından yapıldığını ve çok dayanıklı olduğunu anlatan Işık, istenen her türlü desen ve renkte baston yapabildiklerini söyledi. Her keseye uygun baston olduğunu, Türkiye'nin her yerine gönderebildiklerini kaydeden Işık, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda dünya liderine baston hediye ettik. Erdoğan'ın bastonunda cumhurbaşkanlığı forsu vardı, çok beğenmişti. ABD başkanlarından da birkaçına baston göndermişliğimiz oldu. Yakın zamanda Katar'a gönderdik. Yurt dışına çok sayıda özel gönderimlerimiz oluyor. Fiyatları da istenen bastonun özelliğine göre 100 TL'den binlerce liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

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